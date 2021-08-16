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İşportada satılan gözlüklere dikkat! Fiyatı ucuz sağlık problemi büyük... - Son Dakika

İşportada satılan gözlüklere dikkat! Fiyatı ucuz sağlık problemi büyük...

16.08.2021 04:32
İşportada satılan gözlüklere dikkat! Fiyatı ucuz sağlık problemi büyük..., System.String[]

Uzmanlar işportada 25-30 liraya satılar güneş gözlüklerine karşı uyarıyor.

Uzmanlar işportada 25-30 liraya satılar güneş gözlüklerine karşı uyarıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Yıldırım, güvenilir yerlerden satın alınmayan güneş gözlüklerinin kullanımı durumunda, kişinin sağlık problemlerinin ortaya çıkabileceğini ifade etti.

"SADECE GÖZE GELEN IŞIĞI ENGELLİYORLAR"

Herhangi bir sağlık onayından geçmeyen gözlüklerin çevrede satılmasını ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendiren Doç. Dr. Yıldırım, "En önemli nokta burada özellikle bizim güneşten dünyamıza gelen ultraviyole dediğimiz gözümüze, vücudumuza zararlı olabilecek ışıkların engellenmesi. Bunu aslında güneş gözlüğü camları sayesinde sağlayabiliyoruz. Genel olarak işportada satılan güneş gözlüklerinin böyle bir fonksiyonu yok. Sadece göze gelen ışığı engelliyorlar ama özellikle göze gelen zararlı ışıkları engellemiyorlar. Bunun sonucunda da engelleyemedikleri gibi gözbebeğinin de büyümesine neden olarak bu zararlı ışıkların göze daha fazla gelerek, zarar vermesine neden oluyorlar. Bu olayın önemli bir boyutu" dedi.

"Diğer taraftan özellikle işportada satılan güneş gözlüklerinin optik kalitesi düşü" diyen Yıldırım, "Bu da ciddi derecede problemlere yol açıyor. İnsanların görme kalitesi azalıyor. Gözlük alırken vatandaşlarımızın onaylı gözlükler tercih etmelerini öneririm. Yine sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış markaların gözlüklerini kullanmalarını öneririm. Net olarak insanların gözlük alırken bir şeye dikkat etsinler, özellikle şunu alsınlar diyebileceğimiz bir durum yok çünkü birbirlerine çok benzerler. İnsanlar bunu doğrudan fark ederek alamazlar o yüzden emniyetli yerlerden, onaylı gözlükler kullanmalarını öneririm." diye konuştu.

İşportada satılan gözlüklere dikkat! Fiyatı ucuz sağlık problemi büyük...

"BİLİNDİK MARKALARDAN TERCİH EDİYORUM"

Her güneş gözlüğünün aynı etkiyi yaratmadığını anlatan Gökçe Nur Kaya: "Ben özellikle bilindik markalardan tercih ediyorum çünkü her güneş gözlüğünün aynı etkiyi yarattığını düşünmüyorum. Güneş gözlükleri adı altında ucuz veya yan sanayi ürünlerin satışlarında herhangi bir koruyuculuğu olmayan sadece görüntü olarak bir güneş gözlüğünün mevcut olduğunu düşünüyorum. Bilindik markalardan garantisini sağlayanlardan, UV koruma ışınlarını dikkate alarak bu şekilde tercih yapıyorum." şeklinde konuştu.

"ALIRKEN BİR KERE ALIN, DEVAMLI KULLANIN"

İşportada satılan güneş gözlüğünü kullandıktan sonra sağlık problemi yaşayan İsmet Toprak ise, "Güneş gözlüğü alırken önce doktora gitmeleri lazım. Merdiven altı gözlükleri almasınlar. Kesinlikle tavsiye etmiyorum çünkü ben bunu bizzat yaşadım. Gözlerim de o nedenle bozuldu. Kaliteli yerlerden alsınlar. Markasız tavsiye etmiyorum. Sahte gözlük takan arkadaşlarıma şunu söylüyorum, kesinlikle tavsiyede bulunmuyorum. Adı üstünde sahte gözlük yani. 10 liralık ya da 20 liralık gözlükten ne bekleyebilirsiniz. Alırken bir kere alın, devamlı kullanın" dedi.

İşportada satılan gözlüklere dikkat! Fiyatı ucuz sağlık problemi büyük...

Şehir Hastanesi, Yusuf Yıldırım, Başakşehir, Sakura, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İşportada satılan gözlüklere dikkat! Fiyatı ucuz sağlık problemi büyük... - Son Dakika Magazin


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