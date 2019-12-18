Isptarta'da Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Isptarta'da Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacak - Son Dakika Spor

Isptarta'da Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacak

6 saat önce

Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Deneyap Teknoloji Atölyesi Isparta'da da kuruluyor.

Isptarta'da Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacak, System.String[]

Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Deneyap Teknoloji Atölyesi Isparta'da da kuruluyor.


Cumhurbaşkanlığının ilk 100 günlük İcraat Programı çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında önemli bir işbirliğini imza atılarak Türkiye'de gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan bu dört önemli kurumun katkıları ile "Deneyap Türkiye" hayata geçirildi. Deneyap Türkiye'nin temel amacı, ülkenin kalkınması için olmazsa olmaz görülen Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek. Proje kapsamında 12 ilde devam eden Deneyap Teknoloji Atölyeleri Isparta'nın aralarında bulunduğu 18 ilde daha açılıyor.


Isparta'da hayata geçirilen proje kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Isparta Gençlik Merkezine kısa süre içerisinde Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacak. Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturmak üzere, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeyi amaçlayan teknoloji atölyelerinde yenilikçi bir eğitim modeli ile Tasarım-Üretim, Robotik-Kodlama, Elektronik Programlama, Yazılım Teknolojileri, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay, Nanoteknoloji ve Yapay Zeka gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Ortaokul başlangıç ve lise başlangıç çağı olmak üzere iki yaş grubunda, 3 yıllık bir program sunulan Deneyaplarda eğitimler ise tamamen ücretsiz olacak. Isparta'nın da aralarında bulunduğu 18 ilde yeni açılacak atölyeler için Öğrenci Seçme Sınavı Başvuruları başladı.


Isparta'da öğrenim gören 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencileri sınava başvuru yapabilecek. 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencilerini sınava başvurularını davet eden Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Gençlik Merkezi'nde kurulacak Deneyap Teknoloji atölyesi yle teknoloji alanda ilgisi ve yeteneği olan gençleri bir araya getirmek ve teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. - ISPARTA

Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Isparta'da alkollü mekan önünde dört kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kamerada
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tüm hazırlıklar bitmek üzere, yakın zamanda kazmayı vuracağız

Son Dakika Haberleri
22:16 Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor
22:13 Halkbank 1-3 Zenit Kazan - Son Dakika Spor
22:12 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara'da Beşiktaşlılar ile buluştu Açıklaması - Son Dakika Spor
22:11 Sporun Enleri 2019 ödülleri sahiplerine verildi - Son Dakika Spor
22:07 Enisey: 85-74 - Son Dakika Spor
21:55 F.Bahçe taraftarı tepkili: Gol atınca kıyamet kopacak - Son Dakika Spor
20:08 Selin Ciğerci "Delikanlılık cinsiyetle olmuyor" dedi ve eşini eleştirdi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 22:20:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Isptarta'da Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]