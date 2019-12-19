ISQua konferansı 2023'te ilk kez Türkiye'de - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı, sağlık hizmetlerinde kalite çalışmalarının değerlendirildiği, '40'ıncı The International Society for Quality in Health Care (ISQua) Konfreransı'nın, 2023 yılında ilk kez Türkiye'de düzenleneceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyetin 100'üncü yılında İstanbul'un, sağlık alanında dünyanın en önemli konferanslarından birine ev sahipliği yapacağı belirtildi. Hasta güvenliği, kalite ve sağlık hizmetleri alanlarında öne çıkan, dünyada akreditasyon faaliyetlerinin çatı kuruluşu ISQua konferansının, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından düzenleneceğini kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Aday ülkeler, uzun süren adaylık süreçlerinin ardından ülkelerin organizasyon ve altyapı imkanları, önceki yıllarda yürüttükleri etkinlikler ve konferanslarda sunulan bilimsel çalışmalar gibi birçok farklı parametre dikkate alınarak değerlendiriliyor. Türkiye, tüm bu parametreleri tamamlayarak 2023 yılında 40'ıncı ISQua Konferansına ev sahipliği yapmaya hak kazandı. Dünya çapında, sağlık alanında uygulanan hasta güvenliği, kalite iyileştirme, dış değerlendirme ve akreditasyon ana konuları; ISQua tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen konferanslarla ele alınıp değerlendiriliyor. Ülkemizin genel kurul toplantılarına ev sahipliği yapıyor olması, TÜSKA tarafından yürütülen kalite ve akreditasyon faaliyetlerinin ISQua üye ülkelerine ve konferans katılımcılarına tanıtılması açısından büyük bir fırsat sunuyor."