İsrafa dikkati çekmek için bayat ekmeklerden pizza yaptılar - Son Dakika
Üye Girişi

İsrafa dikkati çekmek için bayat ekmeklerden pizza yaptılar

17.10.2022 20:12
İsrafa dikkati çekmek için bayat ekmeklerden pizza yaptılar

Samsun'da israfa dikkati çekmek için düzenlenen yarışmada öğrenciler bayat ekmekten pizza yaptı.

Samsun'da israfa dikkati çekmek için düzenlenen yarışmada öğrenciler bayat ekmekten pizza yaptı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünce 16 Ekim Dünya Gıda Günü etkinlikleri kapsamında bayat ekmekten pizza yapımı yarışması düzenledi.

İlkadım Tepecik 100. Yıl Milli Mücadele Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri arasında, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yemekhanesinde gerçekleştirilen yarışmada, bayat ekmekleri hamur haline getiren 8 öğrenci, çeşitli malzemeler kullanarak birbirinden lezzetli pizzalar yaptı.

Samsun Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Tarım ve Orman Müdür Vekili Bekir Karaosmanoğlu ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ersin Köksal'ın da yer aldığı 9 kişilik jüri en lezzetli pizzayı puanlama yaparak belirledi.

Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Samsun Tarım ve Orman Müdür Vekili Karaosmanoğlu, Dünya Gıda Günü ana temasının kimseyi geride bırakmadan daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi çevre ve daha iyi bir yaşam olduğunu söyledi.

Dünya genelinde salgın, çatışma ortamı ve fiyat istikrarsızlıkları yaşandığına işaret eden Karaosmanoğlu, bunun önemli olan gıdayı dünyada daha önemli hale getirdiğine vurgu yaparak, "Biz de bir farkındalık ortaya koymak ve bayat ekmeklerin değerlendirilmesi için pizza yarışması düzenledik. Ülkemizde günde 101 milyon ekmek üretilmektedir. Bu üretilen ekmeğin yaklaşık 6 milyonu çöpe gitmektedir. Yani yalnız ekmekten yıllık kaybımız 1,5 milyar liradır. Bu durum, un ihracatından elde edilen bir yıllık gelire eşdeğerdir. Bu etkinlikle kısmen de olsa öğrencilerimizde duyarlılık oluşmuştur." dedi.

Öte yandan ıspanak kökünden hazırlanan zeytinyağlı yemek, kavun çekirdeklerinden sübye, karpuz kabuğu yemeği, karpuz kabuğu reçeli, portakal kabuğu şekerlemesi, elma kabuğu cipsi, kök sebze çorbası, kapak kabuğu yemeği ve lahana sapları turşusundan yapılan yiyecekler etkinliğe katılanlara ikram edildi.

YORUMLAR
500
23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası DATÜB Genel Başkanı Kassanov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü DATÜB Genel Başkanı Kassanov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü Öğrenciler gıda israfına dikkat çekmek için bayat ekmekten pizza yaptı Öğrenciler gıda israfına dikkat çekmek için bayat ekmekten pizza yaptı
Kaynak: AA

Dünya Gıda Günü, Samsun, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrafa dikkati çekmek için bayat ekmeklerden pizza yaptılar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:47 Sosyal konut projesi hakkında konuşan Bakan Kurum 28'ini işaret etti: Büyük müjdelerimiz var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak
23:26 Jorge Jesus, tüm Fenerbahçelilere seslendi! İşte özel isteği
23:04 5 ilde yapılan seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! AK Parti'nin oy kaybı en çok İYİ Parti'nin işine yaradı
23:02 Mansur Yavaş, toplu taşımada artan maliyetler sebebiyle sitem etti, İmamoğlu'ndan jet hızında destek geldi
22:59 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema oldu
22:44 Batshuayi'yi kenarda gören Jorge Jesus sinirden deliye döndü!
22:11 Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti
22:03 Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti
21:46 Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı konuştu: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
21:32 Fenerbahçe karşılaşmasının oynandığı esnada Ahmet Çakar'dan olay paylaşım: Çok tehlikelisin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 00:06:47. #1.13#
SON DAKİKA: İsrafa dikkati çekmek için bayat ekmeklerden pizza yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement