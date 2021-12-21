İsrafa karşı farkındalık oluşturmak için artık gıdalardan yemek hazırlandı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle yürütülen "Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık" kampanyası kapsamında "Gıdanı Koru Mutfağı Atölyesi"nin ilki İstanbul'da düzenlendi.

Uluslararası ayağı da olan kampanya 20 Mayıs 2020'de Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonu ve FAO iş birliğinde, gıda kayıpları ve israfının azaltılmasına yönelik başlatıldı.

Kampanya kapsamında düzenlenen "Gıdanı Koru Mutfağı" isimli atölye çalışmalarının ilki, Şişli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda Usla Akademi'de gerçekleştirildi.

Önlük giyerek tezgahın başına geçtiler

Doğada hiçbir malzemenin atık olmadığı ve bir şeyin atığının başka bir şeyin kaynağı olduğuna dair farkındalık oluşturmak, tüketicilere gıda israfının azaltılması bilincinin verilmesi amaçlanan atölyede Şef Özay Akar eğitmenliğinde yemek yapıldı.

Atölyeye katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Selman Küçük, Şişli İlçe Tarım Müdürü Gülay Karacanik, Beşiktaş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mine Sevil Kara ve Perpa B Blok Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Demir ile bazı kurum ve kuruluşların temsilcileri, önlük giyerek tezgahın başına geçti.

Katılımcılar, dolaplarda uzun süre kalarak tazeliğini kaybeden sebze ve gıda artıklarından balık burger, baget pizza, balık ekmek hazırlayarak tadım yaptı. Şef Akar da fırınlanmış sebzelerden çorba hazırladı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada üretilen gıdanın yaklaşık 3,1 milyar tonunun israf edildiğini belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığının da bu israfa dikkati çekmek ve Türkiye'deki gıda israfını engellemek için FAO ile beraber "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" projesini başlattığını hatırlattı.

Karaca, kendilerinin de bu kapsamda İstanbul'da düzenledikleri etkinlikte, evlerde arta kalan malzemelerden balık köftesi hazırladıklarını, Şef Akay'ın ise sebze çorbası yaptığını dile getirdi.

Türkiye'de bir yılda yaklaşık 33 milyon ton çöpün 15 milyon tonunun gıda olduğuna dikkati çeken Karaca, "Bu durumda ülke ekonomisinin 15 milyar lirasının çöpe gittiğini görüyoruz. Biz ne kadar az israf edersek, o kadar başarılı oluruz. Bu projede çıkış noktamız farkındalık yaratmak. Eskiden marketlere alışveriş listesiyle giderdik. Yeniden bu alışkanlığın oluşmasını istiyoruz. Markete gittiğimizde ondan da bundan da aldığınızda bir bakıyorsunuz ki aslında ihtiyacınızdan daha fazlasını almışsınız. Bir süre sonra onların dolapta çürüdüğünü veya çöpe atıldığını görüyoruz." diye konuştu.

Karaca, okullarda çocuklarla yaptıkları etkinliklerde de alışverişe liste hazırlayıp gitmek, tabağa yenilebilecek kadar yemek almak, evdeki gıdayı atmadan önce değerlendirmek konularında farkındalık oluşturduklarını, böylece gıda israfını azaltmaya çalıştıklarını anlattı.

Vatandaşlara çağrıda bulundu

Bakanlığın "Söz Veriyorum" adlı sosyal medya kampanyasına da değinen Karaca, vatandaşlara "gidanikoru.com" adresine girerek, gıda israfına katkı sunacaklarına dair söz verip, kampanyaya katılım sağlamaları çağrısında bulundu.

Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel de gıda israfının son yıllarda önemli bir sorun haline geldiğini, ürünlerin neredeyse 3'te 1'inin tüketilmeden çöpe gittiğini ifade etti.

Herkesi gıda israfı konusunda duyarlı olmaya davet eden Türkel, "Türk milleti için inancımız gereği ekmek, yemek nimettir. Bunların çöpe gitmesi, atılması, değerlendirilmemesi büyük ızdırap veriyor. İsraf bizim için düşünülmeyecek bir şey. Dolayısıyla israfa dikkat çekiyoruz. Yemeğimizi, ekmeğimizi israf etmeyelim. İhtiyacımız kadar alalım, ihtiyacımız kadar tüketelim. Gıdayı değerlendirelim. Yenmiyorsa da yine insan tüketimi yoksa diğer canlıların beslenmesi için ayıralım. Etkinliğimizin amacı da o, buna dikkati çekmek." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğin sonunda kurum ve kuruluş temsilcilerine katılım belgeleri takdim edildi.