İsrafın böylesi: 15 poşet ekmeği çöpe bıraktılar - Son Dakika
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İsrafın böylesi: 15 poşet ekmeği çöpe bıraktılar

20.07.2022 13:27

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yüzlerce ekmeğin poşetler içinde çöpe atılması tepkilere neden oldu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yüzlerce ekmeğin poşetler içinde çöpe atılması tepkilere neden oldu.

Çerkezköy ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde sabah işe giden bir vatandaş, poşetlere doldurulmuş yüzlerce ekmeğin çöp konteynerinin önüne bırakıldığını gördü. Duruma tepki gösteren Yılmaz Soydan, böyle tablolarla karşılaşmanın utanç verici olduğunu ifade etti. Soydan, "Yer Çerkezköy, gerçekten çok büyük bir ayıp. Bunları görünce utanıyorum. Bunları toplayıp sokak hayvanlarına verebilirlerdi, ormanlara atabilirlerdi. Bizim insanımız bunu yapamamış. Çöpün dibinde 15 poşete yakın ekmek var. Bunu halka dağıtabilirlerdi ama gerçekten ayıp etmişler" dedi.

(Halil Dağ - İHA)

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Kaynak: İHA

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrafın böylesi: 15 poşet ekmeği çöpe bıraktılar - Son Dakika

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