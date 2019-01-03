İsrai'in Deniz Duvarının İnşası Tamamlandı
28 dakika önce
İsrail'in, Gazze ile deniz sınırından İsrail'e sızmaları önlemek amacıyla başlattığı deniz duvarının inşası tamamlandı.
İsrail
'in, Gazze
ile deniz sınırından İsrail'e sızmaları önlemek amacıyla başlattığı deniz duvarının inşası tamamlandı.
İsrailli kaynaklar, Gazze sınırında inşa edilen İsrail'in deniz duvarının tamamlandığını dile getirdi. İsrail Ordusu da 200 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki deniz duvarının tamamlandığını onayladı. Duvar, 20 metre yüksekliğindeki akıllı çit ile çevrilerek, yeraltı kayalar, casusluk ve izleme teknolojisiyle inşa edildi.
İsrailli yetkililer, Hamas
mensuplarının 2014 yılında denizden İsrail'in askeri üssüne sızması gibi hareketleri önlemek amacıyla Mayıs 2018'de başlayan proje, bu zamana kadar uluslararası toplumdan kınama görmüş ve inceleme altına girmiştir.
Duvarın inşasına bazı çevrelerin ihtilaflı yaklaştığı İsrail'de, Çevre Bakanlığı, duvarın İsrail'in sahillerinde yapay yolla kum birikimine neden olarak sahillere zarar verebileceği konusunda uyardı. - GAZZE
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:05 Kaynak: İHA
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