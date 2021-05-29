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İsrail 11 gün süren saldırılarında Gazze'deki tek günlük gazetenin ofis binasını da vurdu - Son Dakika

İsrail 11 gün süren saldırılarında Gazze'deki tek günlük gazetenin ofis binasını da vurdu

29.05.2021 15:38

Hava saldırısında kullanılmaz hale gelen binada bulunan Filistin Gazetesi ofisi Filistin Gazetesi ofisinin bulunduğu kattaki hasardan görüntüler Filistin Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Müfit Ebu Şemmale ile röportaj Yakınlardaki bir binaya taşınan ofiste çalışan gazetecilerden görüntüle...

Hava saldırısında kullanılmaz hale gelen binada bulunan Filistin Gazetesi ofisi

Filistin Gazetesi ofisinin bulunduğu kattaki hasardan görüntüler

Filistin Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Müfit Ebu Şemmale ile röportaj

Yakınlardaki bir binaya taşınan ofiste çalışan gazetecilerden görüntüle

Filistinli Gazeteciler Forumu Yönetim Kurulu Üyesi Nebil Sununu ile röportaj

Filistin Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Müfit Ebu Şemmale:

"(İsrail) Yüksek binaları hedef alarak, sivillere daha fazla zarar vermek istiyor. Özellikle de basın kuruluşlarını hedef alıyor çünkü onlar suç işlerken tam o sırada Filistin'in mesajının dünyaya ulaşmasını istemiyor"

"İşgalciler Gazze'yi vurduklarında televizyonlar, gazeteler ve diğer medya organları bunu canlı yayınla dünyaya ulaştırıyorlardı. Bu da onları rahatsız ediyor çünkü bu imajlarının dünyaya servis edilmesini istemiyorlar. Bu sesi susturmak istediler"

GAZZE (AA) – ESAT FIRAT/MUSTAFA DEVECİ – İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı ve 11 gün süren saldırıları sırasında Gazze'nin günlük yayın yapan tek gazetesinin ofisinin bulunduğu bina da hedef alındı.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, Associated Press (AP) haber ajansı ve Al Jazeera kanalının da aralarında bulunduğu çok sayıda yerel ve uluslararası basın kuruluşuna ait ofislerin olduğu binaları da vurmaktan geri durmadı.

Saldırılarda, Aksa'nın Sesi Radyosu sunucusu gazeteci Yusuf Ebu Hüseyin hayatını kaybetti, 12 gazeteci yaralandı, basın kuruluşlarına ait 59 ofis ise ya yıkıldı ya da hasar gördü.

İsrail, 12 Mayıs'ta düzenlediği hava saldırısında Gazze'nin merkezinde, içerisinde lokanta, dövizci, gözlükçü gibi çok sayıda dükkanın yer aldığı 9 katlı Cevheri İş Merkezi'ni vurdu.

Vurulan binada, Gazze'nin günlük yayın yapan tek gazetesi olan "Filistin" gazetesinin ofisi de bulunuyordu.

Saldırı nedeniyle kullanılamaz hale gelen Filistin gazetesinin ofisinden geriye, mutlu günlerden birkaç kare fotoğraf, etrafa saçılmış evraklar ve gazetecilerin kartvizitleri kalmış.

90 gazeteci görev yapıyordu

2007'den bu yana yayın yapan Filistin gazetesinin 90 gazetecinin çalıştığı ofisindeki manzara, İsrail saldırısının şiddetini gözler önüne seriyor.

Saldırıdan önce İsrail'in bina yetkililerini araması nedeniyle gazete çalışanları ofisten birkaç bilgisayarı ve bazı malzemeleri kurtarmayı başarmış.

Yayınlarına ara vermedi

Saldırıya rağmen Filistin gazetesi, kurtarılan birkaç bilgisayarla yakındaki bir binaya taşınarak yayınlarına ara vermeden devam etti.

Filistin Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Müfit Ebu Şemmale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ofislerinin bulunduğu binayı hedef alan İsrail saldırısına tepki gösterdi.

Ebu Şemmale, saldırılarda Cevheri binası dahil olmak üzere Gazze'de yüksek binaları hedef almasının İsrail'in iflasının bir göstergesi olduğunu söyledi.

"Basın kuruluşlarını özellikle hedef alıyorlar"

İsrail ordusunun vurabileceği gerçek hedefleri olmadığı için rastgele yüksek binalara yöneldiğini belirten Ebu Şemmale, "Yüksek binaları hedef alarak, sivillere daha fazla zarar vermek istiyor. Özellikle de basın kuruluşlarını hedef alıyor çünkü onlar suç işlerken tam o sırada Filistin'in mesajının dünyaya ulaşmasını istemiyor." dedi.

Ebu Şemmale, Filistin basının bu süreçte İsrail'in işlediği tüm suçları dünyaya ulaştırmada büyük bir başarı gösterdiğini dile getirerek, "İşgalciler Gazze'yi vurduklarında televizyonlar, gazeteler ve diğer medya organları bunu canlı yayınla dünyaya ulaştırıyorlardı. Bu da onları rahatsız ediyor çünkü bu imajlarının dünyaya servis edilmesini istemiyorlar. Bu sesi susturmak istediler." diye konuştu.

"Bu işgalciler bizi susturamayacak"

Ebu Şemmale, saldırının Filistin gazetesinin maddi olarak ağır yük getirdiğini ancak buna rağmen yayınlarına hiç ara vermeden devam ettiklerini kaydetti.

Saldırıların kendilerini yıldıramayacağını ifade eden Ebu Şemmale, şöyle devam etti:

"Bu zalim saldırı bizi hakikat mesajını dünyaya duyurma çabamızdan vazgeçiremeyecektir. Biz işgal devletinin saldırıları altında büyük acılar çeken halkımızın sesini duyurmaya devam edeceğiz. İşgal devleti, kadınları, çocukları ve yaşlıları öldürüyor. Biz her yerden bunu dünyaya ulaştıracağız. Bu işgalciler bizi susturamayacaktır."

Uluslararası kamuoyuna Filistinli gazetecilerin korunması için İsrail yönetimine baskı yapması çağrısı yapan Ebu Şemmale, "Uluslararası kuruluşlardan, uluslararası insan hakları kurumlarından Filistinli gazetecileri korumasını istiyoruz. Görevleri başında olan gazetecilerin korunmasını istiyoruz çünkü bu sivil bir iştir. Sınır tanımayan gazeteciler, uluslararası gazetecileri koruma komitesi ve Arap Gazeteciler Birliği gibi kuruluşlar devreye girmelidir." şeklinde konuştu.

Filistinli Gazeteciler Forumu Yönetim Kurulu Üyesi Nebil Sununu ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hiçbir ayrım gözetmeyerek gazetecileri ve basın kuruluşlarını da hedef alındığını belirtti.

İsrail'in saldırılarında hedef alınan binalarda basın kuruluşlarına ait 59 ofisin bulunduğunu dile getiren Sununu, "Bunların arasında Filistin gazetesi de vardı. Ancak sadece dediğim gibi Filistin gazetesi ya da yerel basın kuruluşları değil, uluslararası basın kuruluşlarının bulunduğu binalar da vuruldu. Al Jazeera ile AP'nin ofislerinin bulunduğu El-Cela binasının vurulması gibi." ifadelerini kullandı.

İsrail 11 gün süren saldırılarında Gazze'deki tek günlük gazetenin ofis binasını da vurdu
İsrail 11 gün süren saldırılarında Gazze'deki tek günlük gazetenin ofis binasını da vurdu
İsrail 11 gün süren saldırılarında Gazze'deki tek günlük gazetenin ofis binasını da vurdu
İsrail 11 gün süren saldırılarında Gazze'deki tek günlük gazetenin ofis binasını da vurdu

Röportaj, Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail 11 gün süren saldırılarında Gazze'deki tek günlük gazetenin ofis binasını da vurdu - Son Dakika


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