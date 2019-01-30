İsrail 16 Yaşındaki Kız Çocuğunu Vahşice Öldürdü
1 saat önce
İşgalci İsrail askerleri, Filistin'in Doğu Kudüs bölgesinde Filistinli 16 yaşındaki kızı sokak ortasında öldürdü.
İşgalci İsrail
askerleri, Filistin
'in Doğu Kudüs
bölgesinde Filistinli 16 yaşındaki kızı sokak ortasında öldürdü. İsrail askerleri, Doğu Kudüs'te bulunan bir askeri barikata yanaşan 16 yaşındaki Filistinli Semah Mübarek'i sokak ortasında kurşun yağdırdı. İsrail askerleri, gerekçe olarak da okuldan dönen kız çocuğunun askeri barikatta duran İsrail askerini bıçakladığı yalanını ortaya attılar. Semah Mübarek olay yerinde hayatını kaybetti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:36 Kaynak: İHA
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