İsrail 17 yıl hapiste kalan Filistinli tutukluyu serbest bıraktı - Son Dakika
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İsrail 17 yıl hapiste kalan Filistinli tutukluyu serbest bıraktı

6 saat önce

İsrail, Filistinli tutuklu Ala Şehade Ebu Cezer'i 17 yıllık mahkumiyetinin ardından serbest bıraktı.

İsrail 17 yıl hapiste kalan Filistinli tutukluyu serbest bıraktı, System.String[]

İsrail, Filistinli tutuklu Ala Şehade Ebu Cezer'i 17 yıllık mahkumiyetinin ardından serbest bıraktı.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan (Erez) geçerek Gazze'ye gelen 43 yaşındaki Ebu Cezer, ailesi ve sevenleri tarafından karşılandı.

İsrail askerleri, Ebu Cezer'i 2003 yılında "Fetih Hareketi'nin askeri kanadı Aksa Şehitleri Tugayı'na mensup olma" ve "İsrail aleyhine operasyonlara katılma" suçlamalarıyla gözaltına almıştı.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere, 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

Beyt Hanun, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:18 Kaynak: AA
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