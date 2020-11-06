İsrail 2 bin Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi - Son Dakika

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen yaklaşık 2 bin Filistinlinin "izni olmadığı" gerekçesiyle Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, sabahtan itibaren yaklaşık 2 bin Filistinlinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmediği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin Batı Şeria sakini olduklarına vurgu yapılarak, izinleri olmadığı için Harem-i Şerif'e girişlerine müsaade edilmediği ve otobüslerle Batı Şeria'ya geri gönderildikleri ifade edildi.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerinin Kudüs'e gelişleri için izin istiyor.