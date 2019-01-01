Son Dakika Haberleri: İsrail 2 Filistinli Balıkçıyı Gözaltına Aldı

İsrail 2 Filistinli Balıkçıyı Gözaltına Aldı

59 dakika önce

İsrail güçleri Gazze Şeridi açıklarında 2 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı.

İsrail 2 Filistinli Balıkçıyı Gözaltına Aldı, System.String[]
İsrail güçleri Gazze Şeridi açıklarında 2 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail deniz güçlerinin, Filistinli balıkçı İsa eş-Şerafi (73) ile oğlu Basil'in (31) teknesine ateş açtığını, ardından iki balıkçıyı da gözaltına aldığını belirtti.

Ayaş, gözaltına alınan Filistinli balıkçıların İsrail'in izin verdiği 6 mil sınırını aşmadığını söyledi.

Oslo Antlaşması'nda sınır 20 mil

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak, İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:52 Kaynak: AA

Ayaş, Gazze, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD ve İsrail, UNESCO'dan Resmi Olarak Ayrıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın İlçe Adaylarını Açıklıyor

İranlı Turistler Yeni Yıla Van'da Girdi Boş Çikolata Kutusu Yüzünden 16 Yıldır Çalıştığı İş Yerinden Tazminatsız Kovuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 14:51:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail 2 Filistinli Balıkçıyı Gözaltına Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]