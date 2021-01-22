İsrail 2 haftada Batı Şeria'da Filistinlilere ait 24 yapıyı yıktı veya zorla aldı - Son Dakika

İsrail 2 haftada Batı Şeria'da Filistinlilere ait 24 yapıyı yıktı veya zorla aldı

22.01.2021 18:01
İsrail 2 haftada Batı Şeria'da Filistinlilere ait 24 yapıyı yıktı veya zorla aldı, System.String[]

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in 5-18 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 24 yapıyı "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktığını veya el koyduğunu açıkladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in 5-18 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 24 yapıyı "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktığını veya el koyduğunu açıkladı.

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in zorla aldığı veya yıktığı 24 yapının Batı Şeria'nın "C bölgesinde" bulunduğu belirtildi.

İsrail'in aralarında ev ve hayvan barınaklarının da yer aldığı söz konusu yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkması veya el koyması nedeniyle 34 Filistinlinin yerinden edildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail yönetimin aynı dönem içinde Batı Şeria'nın "C bölgesinde" Filistinlilere ait 1370 ağacı da "devlet arazisinde" yer aldığı gerekçesiyle söktüğü kaydedildi.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria, İsrail, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail 2 haftada Batı Şeria'da Filistinlilere ait 24 yapıyı yıktı veya zorla aldı - Son Dakika


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