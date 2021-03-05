İsrail 2 haftada Filistinlilere ait 35 yapıyı yıktı veya zorla aldı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in 16 Şubat ile 1 Mart arasında işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 35 yapıyı "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktığını veya el koyduğunu açıkladı.

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in yıktığı veya zorla aldığı 35 yapının Batı Şeria'nın "C bölgesi" ile Doğu Kudüs'te bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in söz konusu yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkması veya el koyması nedeniyle aralarında 53 çocuğun da bulunduğu 98 Filistinlinin yerinden edildiği ifade edildi.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.