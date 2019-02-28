Son Dakika Haberleri: İsrail, 20 Aydır Hapiste Bulunan Filistinli Milletvekili Cerar'ı Serbest Bıraktı

İsrail, 20 Aydır Hapiste Bulunan Filistinli Milletvekili Cerar'ı Serbest Bıraktı

11 dakika önce

İsrail işgal güçleri, Damoun hapishanesinde 20 aydır tutuklu bulunan Filistinli milletvekili Halide Cerar'ı bugün sabah saat 06.00 sıralarında serbest bıraktı.

İsrail, 20 Aydır Hapiste Bulunan Filistinli Milletvekili Cerar'ı Serbest Bıraktı, System.String[]
İsrail işgal güçleri, Damoun hapishanesinde 20 aydır tutuklu bulunan Filistinli milletvekili Halide Cerar'ı bugün sabah saat 06.00 sıralarında serbest bıraktı. Milletvekili Cerar'ın sabahın erken saatlerinde serbest bırakılmasının gazetecilerin ve ailesinin bu ana şahitlik etmelerinin istenmediğinden kaynaklandığı kaydedildi.

Filistin Kurtuluş Cephesi Teşkilatının liderleri arasında bulunan Halide Cerar 20 ay önce İsrail işgal güçleri tarafından tutuklandı. Daha önce de 3 defa gözaltına alınan Cerar'ın bazı rahatsızlıklarına rağmen İsrail işgal güçlerinin gitmesine izin vermediği öğrenildi. Cerar, tutuklanmadan önce Ramallah şehrinden Eriha şehrine zorunlu ikamete de tabi tutulmuştu.

İsrail işgal kuvvetlerinin, Filistinli mahkumların tutulduğu koğuşlara kamera yerleştirme kararını 63 gün boyunca oturma eylemi yaparak protesto eden Filistinli kadın mahkumlar ceza olarak Haşeron hapishanesinden Domoun hapishanesine sürgüne gönderilmişti. Halide Cerar, koğuşların çok rutubetli olmasının elektrik tesislerine zarar verdiğini ve yangınlara sebep olduğunu söyledi. Cerar "Kadınlar koğuşunda mutfak da kütüphane de yoktu. Mahkumlar yemekleri odada pişirmek zorunda kaldığı için koğuşlar çok rutubetliydi" dedi. - CENİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:47 Kaynak: İHA

Sabah, Milletvekili, İsrail, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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