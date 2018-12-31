Son Dakika Haberleri: İsrail 2018'de Gazze'yi 865 Kez Bombaladı

İsrail 2018'de Gazze'yi 865 Kez Bombaladı

37 dakika önce

İsrail ordusu, 2018 yılı boyunca abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 865 kez hava saldırısı düzenledi.

İsrail 2018'de Gazze'yi 865 Kez Bombaladı, System.String[]
İsrail ordusu, 2018 yılı boyunca abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 865 kez hava saldırısı düzenledi.

Ordu tarafından yayımlanan raporda, İsrail hava kuvvetlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ni 865 defa havadan bombaladığı belirtildi.

Raporda, Gazze Şeridi'nden de İsrail sınır bölgelerine bin roket atıldığı, bunlardan 250'sinin demir "kubbe hava" savunma sistemiyle havada imha edildiği, 45'inin ise yerleşim bölgelerine düştüğü iddia edildi.

Raporda ayrıca biri denizden olmak üzere Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına açılan 15 tünelin imha edildiği öne sürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nden, İsrail hedeflerine yönelik eylemlerde 2018 yılında 7'si asker, 9'u sivil (Yahudi yerleşimci) olmak üzere 16 İsraillinin öldüğü, 199'unun yaralandığı belirtildi.

Raporda, 2017 yılında Filistinlilerce düzenlenen eylemlerde 20 İsrailli ölürken, 2016'da 17 İsraillinin öldüğüne yer verildi.

Ordu, yayımladığı raporda İsrail güçlerinin Suriye'ye yönelik saldırılarına yer vermezken, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İsrail ordusunun 2018'de Suriye'deki İran ve Hizbullah hedeflerine 180 hava saldırısı düzenlediği bilgisini paylaştı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den itibaren abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenlemeye başladı.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:25 Kaynak: AA

Gazze, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müjdat Gezen, Sunduğu Programa Ceza Kesilen Fatih Portakal'a Destek Verdi Bedelli Askerlik Yapacaklar Kendilerine Uygulanan Çifte Standarttan Şikayetçi! Herkese 5 TL, Bedelliye 20 TL

ABD Heyeti, FETÖ Elebaşının İadesi İçin Türkiye'ye Geliyor 2018'de, 107'si Sözde Üst Düzey Olmak Üzere Bin 746 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 14:02:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail 2018'de Gazze'yi 865 Kez Bombaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]