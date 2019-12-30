İsrail 2019'da 5 bin 500'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail 2019'da 5 bin 500'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı

6 saat önce

İsrail güçleri, bu yıl işgal ve abluka altında tuttuğu Filistin topraklarında çeşitli bahanelerle 5 bin 500'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail 2019'da 5 bin 500'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı, System.String[]

İsrail güçleri, bu yıl işgal ve abluka altında tuttuğu Filistin topraklarında çeşitli bahanelerle 5 bin 500'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin merkezli Ed-Damir Esir ve İnsan Haklarını Koruma Kurumunun yayınladığı rapora göre, 2019'da gözaltına alınan 5 bin 500 Filistinli arasında 889 çocuk, 128 de kadın bulunuyor.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hemen her gün Filistinlilerin yaşadığı mahalle ve köylere düzenlediği gece baskınlarında çeşitli gerekçelerle Filistinlileri gözaltına alıyor.

Gözaltına alınan Filistinlilerden bazıları mahkemeye sevk edilirken, diğerleri de bazen günlerce süren sorgunun ardından serbest bırakılıyor.

İsrail hapishanelerindeki tutuklu hastalardan 10'u kanser

Rapora göre, İsrail hapishanelerindeki tutuklu Filistinli sayısı ise 5 bine ulaştı. Tutukluların 200'ü çocuk, 40'ı da kadın. 450 Filistinli ise idari tutuklu adı altında hapishanede tutuluyor.

İsrail cezaevlerinde 10'u kanser olmak üzere 700 hasta Filistinli bulunuyor.

Bu yıl gözaltında işkenceye maruz kalan Filistinlilerin sayısında da önceki yıllara göre artış yaşandı.

Rapora göre, cezaevinde bu yıl 5 Filistinli tutuklu hayatını kaybetti. Söz konusu tutuklular, İsrail'in "tıbbi ihmal politikası" nedeniyle yaşamını yitirdi.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:52 Kaynak: AA
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