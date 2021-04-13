İsrail 23 Mayıs'tan itibaren aşılanmış turistleri kabul etmeye başlayacak - Son Dakika

İsrail 23 Mayıs'tan itibaren aşılanmış turistleri kabul etmeye başlayacak

13.04.2021 22:46
İsrail 23 Mayıs'tan itibaren aşılanmış turistleri kabul etmeye başlayacak, System.String[]

İsrail Turizm Bakanlığı ve İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından turizm sektörünün yeniden açılmasına ilişkin hazırlanan taslağa göre, İsrail'in 23 Mayıs'tan itibaren Covid-19'a karşı aşılanmış turistleri kabul etmeye başlaması planlanıyor.

İsrail Turizm Bakanlığı ve İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından turizm sektörünün yeniden açılmasına ilişkin hazırlanan taslağa göre, İsrail'in 23 Mayıs'tan itibaren Covid-19'a karşı aşılanmış turistleri kabul etmeye başlaması planlanıyor.

Covid-19 salgını nedeni ile ağır darbe yiyen turizm sektörü, 1 yılın ardından İsrail'de yeniden açılmaya hazırlanıyor. İsrail Turizm Bakanlığı ve İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından turizm sektörünün yeniden açılmasına ilişkin hazırlanan taslağa göre, İsrail'in 23 Mayıs'tan itibaren Covid-19'a karşı aşılanmış turistleri kabul etmeye başlaması planlanıyor.

Bakanlıklar, taslağın ilk aşamasında sınırlı sayıda turist grubunun ülkeye gelmeye başlayabileceğini ve ikinci aşamada ise bireysel yolcuların İsrail'e girmesine izin verileceğini belirtti. Taslağa göre, tüm ziyaretçilerden İsrail uçağına binmeden önce negatif sonuçlu PCR testi ve başkent Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Uluslararası Havaalanında aşı olduklarını kanıtlayan bir antikor testi sunmaları isteniyor.

Bakanlıklar, "Antikor testi ihtiyacını iptal etmek için çeşitli ülkelerle aşı sertifikası üzerinde fikir birliği için görüşmeler devam edecek" dedi.

"Gökyüzünü açmak turizm sektörünü canlandıracak"

İsrail Turizm Bakanı Orit Farkash-Hacohen ise yaptığı açıklamada, taslak plan ile ülke turizminin yeniden canlanması konusunda umutlu olduğunu belirterek, "Sadece uluslararası turizm için gökyüzünü açmak turizm sektörünü gerçekten canlandıracak" ifadelerini kullandı.

5 milyondan fazla kişi aşılandı

İsrail, geçtiğimiz sene Mart ayında Covid-19 ile mücadele kapsamında sınırlarını kapatma kararı almıştı. Şubat ayında ise hükümet, tüm yetişkin nüfusu aşılamayı amaçlayan bir aşı kampanyası başlatmıştı. Sağlık bakanlığı tarafından yayınlanan son verilerde, Yaklaşık 9,3 milyonluk nüfusu sahip olan ülkede, 5 milyondan fazla kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı belirtildi.

Son 24 saatte 206 yeni vaka

İsrail'de son 24 saatte 206 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 836 bin 334'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı ise 6 bin 309'a ulaştı. - TEL AVİV

İsrail 23 Mayıs'tan itibaren aşılanmış turistleri kabul etmeye başlayacak

Koronavirüs, Turizm, İsrail, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail 23 Mayıs'tan itibaren aşılanmış turistleri kabul etmeye başlayacak - Son Dakika


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