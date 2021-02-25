İsrail, 3 günlüğüne Batı Şeria'dan ve Gazze Şeridi'nden giriş ve çıkışları kapatıyor - Son Dakika

İsrail hükümeti, Yahudilerin "Purim Bayramı" nedeniyle bu geceden itibaren 3 gün süreyle Batı Şeria'dan ve Gazze Şeridi'nden ülkeye giriş ve çıkışları durduruyor.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Yahudilerin "Purim Bayramı" nedeniyle bu gece yarısından itibaren Gazze Şeridi'nde yer alan sınır kapılarından ve Batı Şeria'dan İsrail'e giriş ve çıkışların tamamen durdurulacağı belirtildi. Açıklamada ordu, uygulamanın ise 3 gün boyunca devam edeceğini ifade etti. - GAZZE