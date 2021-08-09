İsrail, 34 çeşit elektronik aletin Gazze'ye girişini yasakladı - Son Dakika

İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne aralarında elektronik aletlerin de bulunduğu bazı ürünlerin giriş-çıkışını yasakladı.

Filistin Sınır Kapıları İdaresine bağlı Ürün Koordinasyon Başkanlık Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Kerm Ebu Salim Kapısı'ndan daha önce girişine izin verdiği bazı ürünleri yasak kapsamına aldığı belirtildi.

Bu kapsamda İsrail'in, Gazze'ye 34 tür elektronik alet ve malzemenin ithalatı ile Gazze'den el yapımı ahşap ürünlerin ihracatını yasakladığı aktarıldı.

İsrail tarafından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Komite, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in 9 Ağustos itibarıyla Gazze'ye yönelik ithalat ve ihracata izin verdiğini duyurmuştu.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın seçimleri kazandığı 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye giriş-çıkışlar katı şekilde sınırlandırılmıştı.