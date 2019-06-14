Son Dakika Haberleri: İsrail 34 Filistinliyi yaraladı (2)
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İsrail 34 Filistinliyi yaraladı (2)

56 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'nin doğu sınırında toplanan Filistinliler Filistin bayrağı taşıyan göstericiler İsrail ile Gazzeyi ayıran tel örgülerin arkasında toplanan Filistinli gençler İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü"...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gazze'nin doğu sınırında toplanan Filistinliler
Filistin bayrağı taşıyan göstericiler
İsrail ile Gazzeyi ayıran tel örgülerin arkasında toplanan Filistinli gençler İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde ikisi sağlık görevlisi 34 Filistinli yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 34 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, yaralananlar arasında ayağından gaz kapsülü ve başından plastik mermiyle vurulan iki sağlık görevlisinin de olduğu aktarıldı.
Açıklamada, yaralı Filistinlilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail 34 Filistinliyi yaraladı (2)
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:13 Kaynak: AA
Filistin, Dönüş, Gazze, İsrail, Güncel
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