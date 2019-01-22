İsrail'de Yeni Dünyaya Gelen Yavru Gergedan Güneşli Havanın Tadını Çıkardı
1 saat önce
İsrail'de yeni dünyaya gelen yavru gergedan güneşli havanın tadını çıkardı.
İsrail
'de yeni dünyaya gelen yavru gergedan güneşli havanın tadını çıkardı
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:35 Kaynak: Youtube
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