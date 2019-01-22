Son Dakika Haberleri: İsrail'de Yeni Dünyaya Gelen Yavru Gergedan Güneşli Havanın Tadını Çıkardı

İsrail'de Yeni Dünyaya Gelen Yavru Gergedan Güneşli Havanın Tadını Çıkardı

1 saat önce

İsrail'de yeni dünyaya gelen yavru gergedan güneşli havanın tadını çıkardı.

İsrail'de yeni dünyaya gelen yavru gergedan güneşli havanın tadını çıkardı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:35 Kaynak: Youtube

İsrail, Genel
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