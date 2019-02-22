Son Dakika Haberleri: İsrail'in Ay'a Gönderdiği İlk Uzay Aracı Beresheet Dünya Yörüngesine Oturdu

İsrail'in Ay'a Gönderdiği İlk Uzay Aracı Beresheet Dünya Yörüngesine Oturdu

9 dakika önce

İsrail'in Ay'a gönderdiği ilk uzay aracı Beresheet Dünya yörüngesine oturdu.

İsrail'in Ay'a gönderdiği ilk uzay aracı Beresheet Dünya yörüngesine oturdu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:06 Kaynak: Youtube

İsrail, Genel
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