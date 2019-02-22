İsrail'in Ay'a Gönderdiği İlk Uzay Aracı Beresheet Dünya Yörüngesine Oturdu
9 dakika önce
İsrail'in Ay'a gönderdiği ilk uzay aracı Beresheet Dünya yörüngesine oturdu.
İsrail
'in Ay'a gönderdiği ilk uzay aracı Beresheet Dünya yörüngesine oturdu
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:06 Kaynak: Youtube
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