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İsrail, 5-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı - Son Dakika

İsrail, 5-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı

23.11.2021 18:29

İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocukların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasına başlandı.

İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocukların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasına başlandı.

Bu yaş aralığındaki çocuklar için BioNTech- Pfizer aşısının normal dozunun üçte birinin kullanılacağı bildirildi.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Naftali Bennett da 9 yaşındaki en küçük oğlu David'i ilk doz aşısını yaptırmak üzere Herzliya şehrinde bulunan bir kliniğe götürdü.

Bennett, ailelere çocuklarını aşılatmaları çağrısı yaparak, aşının güvenli olduğunu ve çocukları koruduğunu söyledi.

İsrail, 5-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı
İsrail, 5-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı
İsrail, 5-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı
İsrail, 5-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı

Pfizer, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, 5-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, 5-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı - Son Dakika
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