İsrail, 5-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı - Son Dakika

İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocukların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasına başlandı.

Bu yaş aralığındaki çocuklar için BioNTech- Pfizer aşısının normal dozunun üçte birinin kullanılacağı bildirildi.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Naftali Bennett da 9 yaşındaki en küçük oğlu David'i ilk doz aşısını yaptırmak üzere Herzliya şehrinde bulunan bir kliniğe götürdü.

Bennett, ailelere çocuklarını aşılatmaları çağrısı yaparak, aşının güvenli olduğunu ve çocukları koruduğunu söyledi.