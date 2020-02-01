İsrail, 50 Çinlinin ülkeye girişine izin vermedi - Son Dakika
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İsrail, 50 Çinlinin ülkeye girişine izin vermedi

6 saat önce

İsrail yönetimi, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle 50 Çinlinin ülkeye girişine izin vermedi.

İsrail, 50 Çinlinin ülkeye girişine izin vermedi, System.String[]

İsrail yönetimi, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle 50 Çinlinin ülkeye girişine izin vermedi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na (Makan) göre, hava yoluyla Rusya'dan gelen 50 Çinlinin Tel Aviv'e girişine izin verilmediği ifade edildi.

Haberde, Çinli yolcuların geldikleri yere geri gönderildikleri kaydedildi.

İsrail şu ana kadar, ülkede koronavirüse rastlandığı yönünde açıklama yapmadı.

Koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

Bu sabah itibarıyla Çin'de etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 259'a, virüs bulaşan kişi sayısı 11 bin 791'e yükseldi.

Virüs bulaşan kişilerin sayısı 1527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıkarken, Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:14 Kaynak: AA
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