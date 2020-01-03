İsrail 51 bin hastanın Gazze'den çıkışına izin vermedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail 51 bin hastanın Gazze'den çıkışına izin vermedi - Son Dakika

İsrail 51 bin hastanın Gazze'den çıkışına izin vermedi

6 saat önce

İsrail yönetiminin, 2008 ile 2018 yılları arasında tedavi için abluka altındaki Gazze'den Batı Şeria veya İsrail'e geçmek isteyen 51 bin Filistinli hastanın izin başvurusunu reddettiği açıklandı.

İsrail 51 bin hastanın Gazze'den çıkışına izin vermedi, System.String[]

İsrail yönetiminin, 2008 ile 2018 yılları arasında tedavi için abluka altındaki Gazze'den Batı Şeria veya İsrail'e geçmek isteyen 51 bin Filistinli hastanın izin başvurusunu reddettiği açıklandı.

Filistin İnsan Hakları Merkezinin "İsrail'in Gazzeli hastalara uyguladığı kısıtlamalar" başlığıyla yayımladığı raporda, 2019'da tedavi için Gazze dışına çıkmak isteyen Filistinli hastaların yüzde 35'inin İsrailli yetkililerce Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçişine izin verilmediği belirtildi.

Raporda İsrail'in, 2008-2018 yıllarında tedavi için abluka altındaki Gazze'den Batı Şeria veya İsrail'e geçmek amacıyla resmi başvuru yapan 179 bin 746 Filistinli hastadan 51 bininin talebini reddettiği kaydedildi.

Gazze dışındaki bir hastanede tedavi olmak isteyen Filistinlilerin Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan geçmek için İsrail'e resmi başvuruda bulunması gerektiğine işaret edilen raporda, İsrail'in seyahat etmelerini engellemek, kontrol noktalarında kendilerini ve refakatçilerini gözaltına almak ve farklı şekillerde şantaj yapmak suretiyle Gazzeli hastalara yönelik kasıtlı şekilde kısıtlama uyguladığı vurgulandı.

Raporda, Gazze'deki sağlık sisteminin içinde bulunduğu kötü durumun müsebbibinin İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka ve buna bağlı olarak bölgeye gerekli tıbbi malzeme girişine izin verilmemesi olduğu ifade edildi.

Uluslararası toplumdan Gazze'deki hastanelerde tedavisi mümkün olmayan hastaların dışarıda tedavi olabilmeleri için İsrail'e baskı yapmaları istenen raporda, İsrail'in Gazze'deki hastalara yönelik uygulamalarına son vermesi istendi.

İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Beyt Hanun, Batı Şeria, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'ın, "Kasım Süleymani'nin intikamını alacağız" tehdidi, İsrail'i harekete geçirdi
Son dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu, Süleymani'nin ölümünün ardından Yunanistan ziyaretini yarıda kesti İsrail Başbakanı Netanyahu, Süleymani suikasti için Trump'ı övdü Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi

Son Dakika Haberleri
05:31 Torbalı'da 2 kişinin öldüğü, bir polisin yaralandığı olayda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
05:19 Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - Son Dakika
05:06 BM'den Libya'da ateşkes çağrısı - Son Dakika
04:47 Torbalı'da 2 kişinin öldüğü, bir polisin yaralandığı olayda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
04:18 Torbalı'da 2 kişinin öldüğü, bir polisin yaralandığı olayda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
23:52 Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 06:02:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail 51 bin hastanın Gazze'den çıkışına izin vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]