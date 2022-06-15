İsrail 6 yıldır hapiste tuttuğu yardım kuruluşu yetkilisi el-Halebi'yi mahkum etti - Son Dakika
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İsrail 6 yıldır hapiste tuttuğu yardım kuruluşu yetkilisi el-Halebi'yi mahkum etti

15.06.2022 19:41
İsrail 6 yıldır hapiste tuttuğu yardım kuruluşu yetkilisi el-Halebi'yi mahkum etti

İsrail mahkemesi, uluslararası yardım kuruluşu World Vision International (WVI) Gazze Şubesi Müdürü Muhammed El-Halebi hakkında, "terör örgütüne üye olmak" da dahil çeşitli suçlamalardan mahkumiyet kararı verdi.

İsrail mahkemesi, uluslararası yardım kuruluşu World Vision International (WVI) Gazze Şubesi Müdürü Muhammed El-Halebi hakkında, "terör örgütüne üye olmak" da dahil çeşitli suçlamalardan mahkumiyet kararı verdi.

İsrail'in Birussebi Bölge Mahkemesi, hakkında ispat edilmiş bir suç bulunmadığı halde 2016'dan beri tutukluluğu devam eden Filistinli El-Halebi'yi "terör örgütü üyeliği, düşmana bilgi sağlamak, yasak askeri tatbikatlara katılmak ve silah taşımak" suçlarından mahkum etme kararı aldı.

Haaretz gazetesinin haberine göre de, El-Halebi'nin avukatı Mahir Hanna, İsrail'deki Filistinlilerle ilgili davalarda yaygın bir yöntem olarak, "müvekkiline özgürlüğüne kavuşabileceği çok sayıda savunma pazarlığı teklif edildiğini, ancak kendisinin işlemediği suçları kabul etmeyi reddettiğini" söyledi.

Öte yandan Filistin Esirler Cemiyeti, WVI Gazze Şubesi Müdürü El-Halebi'nin bugün 170'inci kez hakim karşısına çıkarılacağını ve bunun karar duruşması olacağını bildirmişti.

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet, "Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na mali destek sağladığı" iddiasıyla El-Halebi'yi 15 Haziran 2016'da gözaltına almıştı.

Hem El-Halebi hem de çalıştığı WVI, İsrail makamlarının suçlamalarını reddederken, 2017'de bağımsız bir inceleme heyetinin yürüttüğü soruşturma da El-Halebi'nin Hamas'a destek olduğuna dair hiçbir kanıt bulamamıştı.

Yaklaşık 100 ülkede faaliyet gösteren ve yılda yaklaşık 2,5 milyar dolar tutarında yardım dağıtan bir Hristiyan yardım kuruluşu olan WVI, çalışanı El-Halebi'nin arkasında durmuş ve suç işlediğine ilişkin herhangi kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

İsrail'de 2016'dan beri tutuklu yargılanan El-Halebi hakkında hala hüküm verilmedi.

Filistinlilerin yanı sıra, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri de dahil çok sayıda uluslararası isim ve kurum, El-Halebi'nin serbest bırakılması için İsrail'e çağrılarda bulunuyor.

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Kaynak: AA

Mahkum, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail 6 yıldır hapiste tuttuğu yardım kuruluşu yetkilisi el-Halebi'yi mahkum etti - Son Dakika

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