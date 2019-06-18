'İsrail 80 ila 90 arasında nükleer silaha sahip'
25 dakika önce
İsrail'in elindeki nükleer silahların 30'a yakınının savaş uçaklarınca taşınan güdümsüz bomba şeklinde olduğu, 50'ye yakınının ise orta menzilli balistik füzeyle taşınan başlıktan oluştuğu tahmin ediliyor.
İsrail
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:28
'in elindeki nükleer silahların 30'a yakınının savaş uçaklarınca taşınan güdümsüz bomba şeklinde olduğu, 50'ye yakınının ise orta menzilli balistik füzeyle taşınan başlıktan oluştuğu tahmin ediliyor.
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