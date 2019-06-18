Son Dakika Haberleri: 'İsrail 80 ila 90 arasında nükleer silaha sahip'
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'İsrail 80 ila 90 arasında nükleer silaha sahip'

25 dakika önce

İsrail'in elindeki nükleer silahların 30'a yakınının savaş uçaklarınca taşınan güdümsüz bomba şeklinde olduğu, 50'ye yakınının ise orta menzilli balistik füzeyle taşınan başlıktan oluştuğu tahmin ediliyor.

'İsrail 80 ila 90 arasında nükleer silaha sahip', System.String[]
İsrail'in elindeki nükleer silahların 30'a yakınının savaş uçaklarınca taşınan güdümsüz bomba şeklinde olduğu, 50'ye yakınının ise orta menzilli balistik füzeyle taşınan başlıktan oluştuğu tahmin ediliyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:28 
bomba, savaş, nükleer, israil, Ekonomi
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