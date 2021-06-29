İsrail, 800 bin doz Covid-19 aşısını imha etmek zorunda kalabilir - Son Dakika

İsrail'in, önümüzdeki 2 hafta içinde başka ülkelerden talep gelmemesi halinde son kullanma tarihi yaklaşan 800 bin Covid-19 aşısını imha etmek zorunda kalabileceği açıklandı.

Dünya genelinde hızla yayılan yeni tip korona virüsün (Covid-19) Delta mutasyonuna karşı ülkeler aşılama çabalarını artırırken, İsrail'in elindeki son kullanım tarihi yaklaşan 1.4 milyon doz Covid-19 aşısına alıcı bulmaya yönelik çalışmaları devam ediyor. Aşıları değerlendirmek için zamanı daralan İsrail Sağlık Bakanlığı'nın, önümüzdeki 2 hafta içinde başka ülkelerden talep gelmemesi halinde son kullanma tarihi yaklaşan 800 bin doz aşıyı imha etmek zorunda kalabileceği açıklandı.

İsrail medyasına yansıyan haberlerde, aşıları satmak veya takas etmek için birkaç ülkeyle temas halinde bulunduğu belirtilirken, ülkelere dair detay verilmedi. Söz konusu aşıların 100 milyonlarca dolar değerinde olduğu kaydedilen haberlerde, Tel Aviv yönetiminin, aşıların 600 bin dozunun 12-15 yaş arasındaki 300 binlik genç nüfusu aşılamak için kullanmayı umduğu aktarıldı.

İsrail'de milyonlarca doz kullanılmayan aşı olmasına rağmen, eski Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından geçtiğimiz Nisan ayında 18 milyon dozluk bir anlaşma daha imzalanmıştı.

SON KULLANIM TARİHİ YAKLAŞAN AŞILAR, FİLİSTİN'LE TAKAS EDİLECEKTİ

İsrail, 18 Haziran'da son kullanım tarihi yaklaşan Covid-19 aşılarını Filistin'le takas etme konusunda anlaşmıştı. Anlaşma kapsamında İsrail, 1-1.4 milyon doz aşıyı Filistin'e verecek, Filistin ise önümüzdeki Eylül ve Ekim aylarında alacağı Pfizer/BioNTech aşılarını İsrail'e gönderecekti. Ancak Filistin yönetimi, İsrail'den gelen aşıların son kullanım tarihinin kısa sürede dolacağı gerekçesiyle anlaşmayı iptal etmişti.

-İHA-