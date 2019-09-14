İsrail AA muhabirini 4 defa yaraladı

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Anadolu Ajansı foto muhabiri Ali Cadallah'ın yaralanmasının ardından yapılan ilk müdahalenin arşiv görüntüleri

Anadolu Ajansı foto muhabiri Ali Cadallah ile röportaj

Anadolu Ajansı foto muhabiri Ali Cadallah'ın ambulansla hastaneye götürülmesinin arşiv görüntüleri

Anadolu Ajansı foto muhabiri Ali Cadallah'ın Gazze sınırındaki gösterileri takip ettiği arşiv görüntüler Gazze'nin doğusundaki barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini takip eden Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Cadallah, İsrail askerleri tarafından gösterilerin başladığı günden bu yana 4 kere yaralandı.

İlk yarasını 22 Mart 2018'de İsrail askerlerinin ateşi sonucu bir mermi parçasının sağ avuç içine isabet etmesiyle alan Cadallah, aldığı yara sebebiyle sağ elini tam olarak kullanamaz hale geldi.

Ali Cadallah, 25 Mayıs 2018'de İsrail askerlerince atılan bir gaz kapsülünün giydiği basın yeleğini delerek göğsüne isabet etmesiyle ikinci defa yaralandı. Bu olaydan yaklaşık bir ay sonra 22 Haziran 2018'de yine İsrail askerlerinin açtığı ateşte sol eline isabet eden mermi parçası ile üçüncü defa yaralandı.

Foto muhabiri Cadallah, 30 Ağustos'ta Gazze'nin doğusundaki barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini takip ettiği sırada İsrail askerlerinin kullandığı kauçuk kaplı merminin alnına isabet etmesi sonucu dördüncü kez yaralandı.

O günü anlatan Cadallah, foto muhabiri olduğunu gösteren tüm teçhizatını yanına alarak 30 Ağustos'ta her zamanki gibi AA ekibiyle Gazze'nin doğu sınırında gösterilerin gerçekleştirildiği bölgeye gittiğini söyledi.