İsrail, AB'den İran için hemen yaptırım istedi; Paris, Tahran'a bir hafta süre verilmesinden yana
1 saat önce
İran’ın nükleer anlaşmada taahhüt ettiği zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğini ilan etmesine ilk tepki İsrail ve Fransa’dan geldi. İsrail, anlaşmaya taraf ülkelere yaptığı çağrıda derhal yaptırım uygulanmasını isterken, Paris, Tahran’a bir hafta daha süre verilmesini istedi.
İran
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:23
'ın nükleer anlaşmada taahhüt ettiği zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğini ilan etmesine ilk tepki İsrail
ve Fransa
'dan geldi.
İsrail, anlaşmaya taraf İngiltere
, Almanya
ve Fransa'ya yaptığı çağrıda derhal yaptırım uygulanmasını isterken, Paris
, Tahran
'a bir hafta daha süre verilmesi gerektiğini duyurdu.
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