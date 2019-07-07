Son Dakika Haberleri: İsrail, AB'den İran için hemen yaptırım istedi; Paris, Tahran'a bir hafta süre verilmesinden yana
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İsrail, AB'den İran için hemen yaptırım istedi; Paris, Tahran'a bir hafta süre verilmesinden yana

1 saat önce

İran’ın nükleer anlaşmada taahhüt ettiği zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğini ilan etmesine ilk tepki İsrail ve Fransa’dan geldi. İsrail, anlaşmaya taraf ülkelere yaptığı çağrıda derhal yaptırım uygulanmasını isterken, Paris, Tahran’a bir hafta daha süre verilmesini istedi.

İsrail, AB'den İran için hemen yaptırım istedi; Paris, Tahran'a bir hafta süre verilmesinden yana, System.String[]
İran'ın nükleer anlaşmada taahhüt ettiği zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğini ilan etmesine ilk tepki İsrail ve Fransa'dan geldi.

İsrail, anlaşmaya taraf İngiltere, Almanya ve Fransa'ya yaptığı çağrıda derhal yaptırım uygulanmasını isterken, Paris, Tahran'a bir hafta daha süre verilmesi gerektiğini duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:23 
Tahran, İsrail, Paris, İran, Dünya
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