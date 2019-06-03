Son Dakika Haberleri: İsrail, AB'nin Batı Şeria'da yaptırdığı okulları satışa çıkarttı
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İsrail, AB'nin Batı Şeria'da yaptırdığı okulları satışa çıkarttı

14 dakika önce

Avrupa Birliği, İsrail’in Batı Şeria’da AB’nin kurduğu aralarında okulların da bulunduğu insani amaçlı altyapı tesislerini satışa çıkartmasını kınadı

İsrail, AB'nin Batı Şeria'da yaptırdığı okulları satışa çıkarttı, System.String[]
Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Batı Şeria'da Bedevi köylerinde AB'nin tedarik ettiği insani amaçlı altyapı tesislerini satışa çıkartmasını kınadı.

AB'nin Kudüs temsilcisi Shadi Othman, İsrail'in Filistin topraklarındaki insani faaliyetlerle ilgili kuruluşu "Cogat"a, AB alt yapı tesislerinin satışı konusunda yetki verildiğini duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:08 
Batı Şeria, İsrail, Avrupa Birliği, Dünya
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