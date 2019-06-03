İsrail, AB'nin Batı Şeria'da yaptırdığı okulları satışa çıkarttı
14 dakika önce
Avrupa Birliği, İsrail’in Batı Şeria’da AB’nin kurduğu aralarında okulların da bulunduğu insani amaçlı altyapı tesislerini satışa çıkartmasını kınadı
Avrupa Birliği
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:08
(AB
), İsrail
'in Batı Şeria
'da Bedevi köylerinde AB'nin tedarik ettiği insani amaçlı altyapı tesislerini satışa çıkartmasını kınadı.
AB'nin Kudüs
temsilcisi Shadi Othman, İsrail'in Filistin
topraklarındaki insani faaliyetlerle ilgili kuruluşu "Cogat"a, AB alt yapı tesislerinin satışı konusunda yetki verildiğini duyurdu.
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