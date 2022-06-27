İsrail, ABD, Bahreyn, Mısır, BAE ve Fas'tan yetkililer Manama'da toplandı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail, ABD, Bahreyn, Mısır, BAE ve Fas'tan yetkililer Manama'da toplandı

27.06.2022 18:21
İsrail, ABD, Bahreyn, Mısır, BAE ve Fas'tan yetkililer Manama'da toplandı

Necef Zirvesi Yönetim Komitesi toplantısı, İsrail, Arap ve ABD'li yetkililerin katılımıyla Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlendi.

Necef Zirvesi Yönetim Komitesi toplantısı, İsrail, Arap ve ABD'li yetkililerin katılımıyla Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlendi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz, Twitter hesabından, İsrail, ABD, Bahreyn, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fas'tan yetkililerin katılımıyla Manama'da düzenlenen toplantıdan fotoğraflar paylaştı.

Ushpiz, İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmalarına işaret ettiği paylaşımında, "İbrahim Anlaşmalarının tüm potansiyelini bölgemizde gerçeğe dönüştürmek için birlikte çalışıyoruz" ifadesine yer verdi.

İsrailli yetkili, Necef Zirvesi aracılığıyla "enerji, sağlık, gıda, su güvenliği, bölgesel güvenlik alanları ile çok daha fazlasında gerçek ve olumlu değişiklikler" yaptıklarını ifade etti.

Bölgesel iş birliğine vurgu

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Manama'daki toplantıda üye devletlerin "bölge ve halkları için somut kazanımlara yol açacak şekilde iş birliğini geliştirilebileceği pratik yolların" tartıştığı belirtildi.

Açıklamada, "bölgesel iş birliğinin coğrafi veya siyasi sınırlar olmaksızın bölgeye ve halkına katkıda bulunacak çeşitli sivil, güvenlik ve refah alanlarında güçlendirildiği" aktarıldı.

Toplantının ABD Başkanı Joe Biden'ın temmuzda İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayacak bölge turu öncesine denk gelmesi dikkati çekti.

Necef Zirvesi ilk kez Mısır, ABD, Fas, BAE ve Bahreyn Dışişleri Bakanlarının katılımıyla 27-28 Mart'ta İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenmişti.

Zirvenin kapanışında konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Necef Zirvesi'nin tekrarlanması ve kalıcı bir forum haline gelmesi için katılımcı mevkidaşlarıyla anlaştıklarını kaydetmişti.

YORUMLAR
500
İran: İsrail'in CENTCOM'a üyeliği bölge için tehdittir İran: İsrail'in CENTCOM'a üyeliği bölge için tehdittir
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Bahreyn, Manama, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, ABD, Bahreyn, Mısır, BAE ve Fas'tan yetkililer Manama'da toplandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:14 İl olmayı bekleyen Tokat'ın Erbaa ilçesinde vatandaşlar heyecanlı! Paylaşımlar sosyal medyayı salladı
17:55 Galatasaray, Matias Vargas için devrede! 5 milyonluk teklif yapacak
17:53 Hatay'a alınmayan Ümit Özdağ, "Mayın gerçek mi?" sorusuna gülerek cevap verdi: Öyle şey olur mu ya
17:43 Rus ordusu, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurdu!
16:52 Hababam Sınıfı'nın efsane iki oyuncusu geçim derdine düşmüş! Org çalıp, şarkı söyleyerek para kazanıyorlar
16:49 Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya sorulan soru taraftarı sinirlendirdi! Sosyal medyada tepkiler arka arka geldi
16:34 Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madeni işletmesinde bakanlığın talimatıyla faaliyetler durduruldu
16:32 Kate Middleton, kayınvalidesi Prenses Diana'nın yolundan gitti! Tankın üzerinde kafasında miğferle poz verdi
16:26 Aydın'da mısır tarlalarına zarar veren 250 kiloluk dev domuz avcılar tarafından öldürüldü
16:13 Mini şortuyla dans eden Melis Sezen'in sıra dışı dans figürleri gündem oldu! "Kış kış cinler" yorumu yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 18:26:14. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, ABD, Bahreyn, Mısır, BAE ve Fas'tan yetkililer Manama'da toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement