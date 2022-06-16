İsrail, ABD Başkanı Biden'a lazer savunma sistemini sunmayı planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail, ABD Başkanı Biden'a lazer savunma sistemini sunmayı planlıyor

16.06.2022 16:01
İsrail, ABD Başkanı Biden'a lazer savunma sistemini sunmayı planlıyor

İsrail'in geliştirdiği lazer savunma sistemini, ABD Başkanı Joe Biden'a temmuz ayında planlanan ziyaretinde sunmayı planladığı belirtildi.

İsrail'in geliştirdiği lazer savunma sistemini, ABD Başkanı Joe Biden'a temmuz ayında planlanan ziyaretinde sunmayı planladığı belirtildi.

Walla News sitesinin İsrail ordu yetkililerine dayandırdığı haberde, İsrail'in ABD Başkanı Biden'a lazer savunma sistemini sunarak, finansmanı için maddi destek istemeyi planladığı aktarıldı.

Lazer savunma sisteminin Biden'a İsrail'in güneyindeki bir askeri kampta tanıtılacağı ifade edilen haberde, İsrail ve ABD Savunma Bakanlıklarının konuya ilişkin görüşmeler yürüttüğü kaydedildi.

Haberde, lazer savunma sisteminin geliştirilmesi için ortak arayışındaki İsrail'in, sistemi Biden'a sunarak "ortaklığı güçlendirilmeyi" amaçladığı vurgulandı.

Ne olmuştu?

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada İsrail'in lazer savunma sisteminin "dünyada bir ilk buluş" niteliği taşıdığını, en kısa sürede sistemi "kullanıma hazır hale getirmek için çalışacaklarını" duyurmuştu.

İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamada, gerçekleştirilen testlerde yüksek hızdaki havan topu, füze, anti-tank füzesi ve insansız hava aracı gibi hedeflerin güçlü lazer ışınlarıyla engellendiği bildirilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 13-16 Temmuz'da Suudi Arabistan, İsrail ve Filistin'i kapsayan bir Orta Doğu turuna çıkacağı açıklanmıştı. Bu, Biden'ın göreve geldiği 2021 yılından bu yana bölgeye yapacağı ilk ziyaret olacak.

YORUMLAR
500
ABD, Biden'ın ziyareti öncesi İsrail'den 'Filistinlileri kışkırtmamasını' istedi ABD, Biden'ın ziyareti öncesi İsrail'den 'Filistinlileri kışkırtmamasını' istedi ABD'de salgının sembol ismi Anthony Fauci, Kovid-19'a yakalandı ABD'de salgının sembol ismi Anthony Fauci, Kovid-19'a yakalandı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, ABD Başkanı Biden'a lazer savunma sistemini sunmayı planlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:03 Erdoğan'dan hayat pahalılığı açıklaması: Vatandaşın zorlandığının farkındayız
16:02 Bülent Arınç'tan eleştiri dolu sözler: Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmazlar, artık "kral çıplak" demenin vaktidir
16:00 Sarıyer'de, İETT otobüsü ve karşı yönden gelen araç çarpıştı!
15:57 Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'dan ayrıldı: Yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım
15:50 Barbie filminde Ken bebeği canlandıran Ryan Gosling imaj değişikliğine gitti! Hayranları yeni haline eksi puan verdi
15:48 Konut fiyatları geçen yılın nisan ayına göre yüzde 127 yükseldi!
15:44 Erdoğan, 2023 seçimleri için talimatı verdi: Bunu başarırsak seçimden önce seçimi kazanmış oluruz
15:43 Van Gölü'nde, Van Gölü küçük mercan balığının ilk kez siyah-beyaz rengine rastlandı
15:27 Baba dizisinin başrol oyuncusu Hakan Kurtaş aşka geldi! Sevgilisiyle öpüştüğü fotoğrafını paylaştı
15:06 Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arıyorlardı, tek bulabildikleri çöp oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 16:12:04. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, ABD Başkanı Biden'a lazer savunma sistemini sunmayı planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement