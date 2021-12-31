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İsrail ABD'den 3,1 milyar dolarlık askeri helikopter ve ikmal uçağı alıyor - Son Dakika

İsrail ABD'den 3,1 milyar dolarlık askeri helikopter ve ikmal uçağı alıyor

31.12.2021 20:16
İsrail ABD'den 3,1 milyar dolarlık askeri helikopter ve ikmal uçağı alıyor

İsrail, ABD hükümetiyle 12 adet Lockheed Martin CH-53K askeri helikopteri ve 2 adet Beoing KC-46 ikmal uçağı alımına yönelik 3,1 milyar dolar değerinde bir anlaşmaya imza attı.

İsrail, ABD hükümetiyle 12 adet Lockheed Martin CH-53K askeri helikopteri ve 2 adet Beoing KC-46 ikmal uçağı alımına yönelik 3,1 milyar dolar değerinde bir anlaşmaya imza attı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre anlaşma, Bakanlığın ABD misyonu ile ABD hükümet yetkilileri tarafından imzalandı.

12 adet Lockheed Martin CH-53K (Sikorsky) helikopteri için 2 milyar dolar ve 2 adet Boeing KC-46 havada ikmal uçağı için de 1,1 milyar dolar olmak üzere anlaşmanın toplam değerinin 3,1 milyar dolar olduğu belirtildi.

Söz konusu anlaşmanın "bir F35 filosu, ikmal uçakları, gelişmiş hava mühimmatları, hava savunma sistemleri, siber sistemler, deniz ve kara unsurlarını içeren İsrail'in geniş savunma kapasitesini artırma planının bir parçası olduğu" ifade edildi.

İsrail, İran'ın nükleer programına ilişkin itirazını hükümetin en yüksek kademelerinden sıkça dile getirirken, Tahran'ın nükleer kapasitesini kullanmasına karşı askeri seçeneğe başvurma tehdidini de gündemde tutuyor.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İsrail ABD'den 3,1 milyar dolarlık askeri helikopter ve ikmal uçağı alıyor - Son Dakika
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