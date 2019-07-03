Son Dakika Haberleri: İsrail: ABD ile İran arasında savaş çıkarsa askeri müdahaleye hazırız
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İsrail: ABD ile İran arasında savaş çıkarsa askeri müdahaleye hazırız

36 dakika önce

İsrail Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaş çıkması halinde askeri müdahaleye hazır olduklarını açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, "İran şu an gri bölgede ve yaptığı hatalar ile kırmızı bölgeye girebilir, yani savaşa sebep olabilir" dedi

İsrail: ABD ile İran arasında savaş çıkarsa askeri müdahaleye hazırız, System.String[]
İsrail Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaş çıkması halinde askeri müdahaleye hazır olduklarını açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Herzliya kentinde gerçekleşen uluslararası güvenlik konferansında yaptığı konuşmada, "İran şu an gri bölgede ve yaptığı hatalar ile kırmızı bölgeye girebilir, yani savaşa sebep olabilir. Bu yüzden askeri çatışma olasılığını göz önünde bulundurmalıyız. Bu nedenle İsrail, her türlü senaryoya karşı kendi hazırlığını yapmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:22 
Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran, Dünya
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