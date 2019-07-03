İsrail: ABD ile İran arasında savaş çıkarsa askeri müdahaleye hazırız
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İsrail Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaş çıkması halinde askeri müdahaleye hazır olduklarını açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, "İran şu an gri bölgede ve yaptığı hatalar ile kırmızı bölgeye girebilir, yani savaşa sebep olabilir" dedi
İsrail Amerika Birleşik Devletleri
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:22
ile İran
arasında savaş çıkması halinde askeri müdahaleye hazır olduklarını açıkladı.
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Herzliya
kentinde gerçekleşen uluslararası güvenlik konferansında yaptığı konuşmada, "İran şu an gri bölgede ve yaptığı hatalar ile kırmızı bölgeye girebilir, yani savaşa sebep olabilir. Bu yüzden askeri çatışma olasılığını göz önünde bulundurmalıyız. Bu nedenle İsrail, her türlü senaryoya karşı kendi hazırlığını yapmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
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