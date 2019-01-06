Son Dakika Haberleri: İsrail ABD'nin İşgallerini Tanımasını İstiyor

İsrail ABD'nin İşgallerini Tanımasını İstiyor

35 dakika önce

- İsrail ABD'nin işgallerini tanımasını istiyorTEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir araya geldi.

- İsrail ABD'nin işgallerini tanımasını istiyor

TEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir araya geldi. Görüşmede Başbakan Netenyahu, İsrail'in işgal ettiği, Suriye'ye ait, Golan Tepelerindeki hakimiyetini ABD'nin tanımasını istedi.
İsrail'e resmi temaslar için gelen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen ikili açıklamalarda bulundu. Netenyahu, İsrail'in işgal ettiği, Suriye'ye ait, Golan Tepelerindeki hakimiyetini ABD'nin tanımasını istedi. Netanyahu, ABD'nin İsrail'i Birleşmiş Milletlerde her zaman desteklediğini hatırlatarak, İsrail'in en büyük müttefiki olduğunu söyledi. Netenyahu, "Bizim için önemli olan, en büyük dostumuz ve en büyük müttefikimiz ABD'nin desteğini aldığımızı bilmemizdir" dedi.
Bolton, yaptığı konuşmada, ABD'nin müttefiklerinin savunması sağlanarak, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıkladı. Bolton ayrıca, ABD Başkanı Trump ile Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilme konusunu tekrar görüşeceklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:53 Kaynak: İHA

Benjamin Netanyahu, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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