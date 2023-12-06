 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail: ABD, savaşın başından bu yana İsrail ordusuna 200 kargo uçağıyla 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail: ABD, savaşın başından bu yana İsrail ordusuna 200 kargo uçağıyla 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdi

İsrail: ABD, savaşın başından bu yana İsrail ordusuna 200 kargo uçağıyla 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdi.

İsrail: ABD, savaşın başından bu yana İsrail ordusuna 200 kargo uçağıyla 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdi
06.12.2023 - 16:47,
Abone Ol

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana ABD'nin İsrail ordusuna 200 kargo uçağıyla 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklama, ABD'den İsrail ordusu için askeri teçhizat taşıyan 200'üncü kargo uçağının ülkeye ulaştığını belirtti.

Açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığa bağlı ABD Tedarik Misyonu'nun çabalarıyla gerçekleşen sevkiyatların "büyük önem taşıdığı" ifade edildi.

Bu kapsamda, "Gazze'deki savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusuna 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderildiği" bilgisi verilen açıklamada, bunların içinde zırhlı araçlar, silahlar, kişisel koruyucu ekipmanlar, tıbbi malzeme, mühimmat ve "daha fazlasının" olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
1000

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Gazze, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail: ABD, savaşın başından bu yana İsrail ordusuna 200 kargo uçağıyla 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdi - Son Dakika


17:29
Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş'ten hükümete tek zam resti Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş'ten hükümete tek zam resti
17:28
Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a örgüt adına suç işlemekle yargılandığı davada yurt dışına çıkış yasağı verildi Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a örgüt adına suç işlemekle yargılandığı davada yurt dışına çıkış yasağı verildi
17:25
Rize'de AVM'nin dış cephesine yapılan ışıklandırma haç işaretine benzetildiği için kaldırıldı Rize'de AVM'nin dış cephesine yapılan ışıklandırma haç işaretine benzetildiği için kaldırıldı
16:49
İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa etti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa etti
16:47
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift 'Yılın Kişisi' seçildi Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift "Yılın Kişisi" seçildi
16:43
Davutoğlu asgari ücret zammı önerisini açıkladı: En az 17 bin TL olmalı Davutoğlu asgari ücret zammı önerisini açıkladı: En az 17 bin TL olmalı
16:42
Dubai'de inşaat halindeki teras katı 136 milyon dolara satılarak rekor kırdı Dubai'de inşaat halindeki teras katı 136 milyon dolara satılarak rekor kırdı
16:41
İsrail’in Doğu Kudüs’te bin 800 konutun inşası için onayına Dışişleri Bakanlığından tepki İsrail’in Doğu Kudüs’te bin 800 konutun inşası için onayına Dışişleri Bakanlığından tepki

Son Dakika
17:28 Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a örgüt adına suç işlemekle yargılandığı davada yurt dışına çıkış yasağı verildi
17:29 Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş'ten hükümete tek zam resti
17:25 Rize'de AVM'nin dış cephesine yapılan ışıklandırma haç işaretine benzetildiği için kaldırıldı
16:49 İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa etti
16:47 Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift "Yılın Kişisi" seçildi
16:43 Davutoğlu asgari ücret zammı önerisini açıkladı: En az 17 bin TL olmalı
16:42 Dubai'de inşaat halindeki teras katı 136 milyon dolara satılarak rekor kırdı
16:41 İsrail’in Doğu Kudüs’te bin 800 konutun inşası için onayına Dışişleri Bakanlığından tepki
16:09 Galatasaray Divan Kurulu'nda şok talep: Fatih Terim ve Seçil Erzan'ın üyeliği askıya alınsın
16:07 Mal varlığına el konulan Neslim Güngen konuştu: Alnımız açık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2023 18:07:52. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail: ABD, savaşın başından bu yana İsrail ordusuna 200 kargo uçağıyla 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement