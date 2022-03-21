İsrail ablukası altındaki Gazze'de su krizi yaşanıyor - Son Dakika

İsrail ablukasının sürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Sular İdaresi, Gazze'de su krizinin yaşandığını açıklayarak bölgede yaşanan susuzluktan İsrail'i sorumlu tuttu.

Gazze Su Kurumu Başkan Vekili Mazin el-Benna, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Enformasyon Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Benna, Gazze'nin deniz kıyısındaki akiferin bölgenin su ihtiyacının yüzde 90'ını tek başına karşılayan önemli bir kaynak olduğunu belirtti.

Tüketimden dolayı Gazze'de yeraltı sularının azaldığını ifade eden Benna, içme suyundaki tuzluluk oranının uluslararası standartların iki katına çıktığına dikkati çekti.

Benna, Gazze Şeridi'ndeki su kuyularının yüzde 98'inin Dünya Su Örgütü'nün (DSÖ) içme suyu standartlarını karşılamadığını söyledi.

Gazze'deki su krizinden ve yeraltı sularının azalmasından İsrail'i sorumlu tutan Benna, çeşitli bölgelerde kanalizasyon suyunun yeraltı suyuna sızdığını ve bu nedenle suyun kirlendiğini ifade etti.

Benna, "Yağışın olduğu dönemde suyun vadilerden akışını engelleyen İsrail, sınır boyunca ördüğü beton güvenlik duvarı sebebiyle de yağmur suyunun yüzeyden akmasını önleyerek akiferi besleyen su miktarlarının azalmasına neden oluyor." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik 15 yıldan uzun süren ablukayla su ve kanalizasyon projelerinin yürütülmesini engellediğini kaydeden Benna, uluslararası toplumu İsrail'in Gazze'deki kuşatmayı kaldırması ve Filistinlilerin su kaynakları üzerindeki haklarını iade etmesi yönünde baskı yapmaya çağırdı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları su krizini derinleştirdi

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs 2021'de başlattığı ve 21 Mayıs'ta sona eren saldırıların yollar, caddeler, su ve kanalizasyon şebekesine verdiği toplam hasarın yaklaşık 50 milyon dolara ulaştığı açıklanmıştı.

Gazze'deki Sular İdaresi Planlama Müdürü Munzir Salim, 18 Ocak'ta yaptığı açıklamada, iklim koşulları ve İsrail ablukasının neden olduğu su krizinin derinleştiği uyarısında bulunmuş ve uluslararası topluma ablukanın kaldırılması için harekete geçme çağrısı yapmıştı.