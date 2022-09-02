İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, Dar el-Kur'an Ves-Sunne Vakfı tarafından 581 hafız için kutlama ve icazet töreni düzenlendi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gazze'de hafızlık eğitimini tamamlayan 581 öğrenci için icazet töreni düzenlendi - Son Dakika

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