Gazze'de hafızlık eğitimini tamamlayan 581 öğrenci için icazet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Gazze'de hafızlık eğitimini tamamlayan 581 öğrenci için icazet töreni düzenlendi

02.09.2022 00:52
Gazze'de hafızlık eğitimini tamamlayan 581 öğrenci için icazet töreni düzenlendi

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, Dar el-Kur'an Ves-Sunne Vakfı tarafından 581 hafız için kutlama ve icazet töreni düzenlendi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, Dar el-Kur'an Ves-Sunne Vakfı tarafından 581 hafız için kutlama ve icazet töreni düzenlendi.

Törene, kentin faklı bölgelerinden yüzlerce Filistinli katıldı.

Dar el-Kur'an Ves-Sunne Vakfı Genel Müdürü Bilal İmad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri törenle Gazze genelinde kız ve erkek öğrencilerden oluşan 581 hafızı onurlandırdıklarını söyledi.

İmad, hafızların Kur'an-ı Kerim'i tek celsede ezbere okuyarak hatmettiğini dile getirdi.

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Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de hafızlık eğitimini tamamlayan 581 öğrenci için icazet töreni düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de hafızlık eğitimini tamamlayan 581 öğrenci için icazet töreni düzenlendi - Son Dakika
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