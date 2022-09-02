Gazze'de hafızlık eğitimini tamamlayan 581 öğrenci için icazet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Gazze'de hafızlık eğitimini tamamlayan 581 öğrenci için icazet töreni düzenlendi

02.09.2022 08:48

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, Dar el-Kur'an Ves-Sunne Vakfı tarafından 581 hafız için kutlama ve icazet töreni düzenlendi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, Dar el-Kur'an Ves-Sunne Vakfı tarafından 581 hafız için kutlama ve icazet töreni düzenlendi.

Törene, kentin faklı bölgelerinden yüzlerce Filistinli katıldı.

Dar el-Kur'an Ves-Sunne Vakfı Genel Müdürü Bilal İmad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri törenle Gazze genelinde kız ve erkek öğrencilerden oluşan 581 hafızı onurlandırdıklarını söyledi.

İmad, hafızların Kur'an-ı Kerim'i tek celsede ezbere okuyarak hatmettiğini dile getirdi.

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Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de hafızlık eğitimini tamamlayan 581 öğrenci için icazet töreni düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gazze'de hafızlık eğitimini tamamlayan 581 öğrenci için icazet töreni düzenlendi - Son Dakika
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