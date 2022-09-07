Filistin'deki Mizan İnsan Hakları Merkezi: İsrail'in tedavisini engellediği 5 hasta vefat etti - Son Dakika
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Filistin'deki Mizan İnsan Hakları Merkezi: İsrail'in tedavisini engellediği 5 hasta vefat etti

07.09.2022 14:20
Filistin'deki Mizan İnsan Hakları Merkezi: İsrail'in tedavisini engellediği 5 hasta vefat etti

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, tedavisi için Gazze dışına çıkmasına izin verilmeyen 5 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, tedavisi için Gazze dışına çıkmasına izin verilmeyen 5 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Mizan İnsan Hakları Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılının başından bu yana "tedavi için seyahat ve hareket özgürlüğü kısıtlanan" 5 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Açıklamada, son olarak kanser tedavisi görmek üzere Gazze'den çıkmasına izin verilmeyen Gazze'nin Refah şehrinden Muhammed Yasir el-Ledavi'nin dün vefat ettiği kaydedildi.

Batı Şeria'nın Nablus şehrindeki Hasta Dostları Derneği ve Kudüs'teki Mutala hastanelerinde tedavi görmesi planlanan Ledavi'nin İsrail tarafından engellendiği aktarıldı.

Ledavi'nin Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçmek için 8 defa müracaat ettiği ve reddedildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "İşgalci gücün (İsrail) hastaların geçişi için 'izin başvurusu sistemi' dayatması, hastaların hayatlarını tehlikeye atan bir ayrımcılık ve ırkçılıktır." ifadelerine yer verildi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'deki Mizan İnsan Hakları Merkezi: İsrail'in tedavisini engellediği 5 hasta vefat etti - Son Dakika

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