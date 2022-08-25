Filistinli genç Gazze'de avladığı yeşil papağanları evcilleştirip satarak ailesini geçindiriyor - Son Dakika
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Filistinli genç Gazze'de avladığı yeşil papağanları evcilleştirip satarak ailesini geçindiriyor

25.08.2022 14:02

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli Halid en-Neccar, yakaladığı yeşil papağanları satarak ailesini geçindirmeye çalışıyor.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli Halid en-Neccar, yakaladığı yeşil papağanları satarak ailesini geçindirmeye çalışıyor.

Ana vatanları Hindistan ve Afrika'nın Sahel bölgesi olan yeşil papağanlar, son yıllarda Gazze'deki tarım arazilerinde sıklıkla görülüyor.

Bu durumu değerlendiren Filistinliler, çeşitli tuzaklarla yeşil papağanları avlayarak evcilleştiriyor. Evcilleştirilen ve konuşma yetisi gelişen hayvanlar satışa çıkarılıyor.

Kuşları tuzak kurarak yakalıyor

AA muhabirine konuşan 28 yaşındaki Filistinli Halid en-Neccar, yeşil papağanların en sevdiği yiyeceğin ayçiçeği çekirdeği olduğunu belirtti.

Neccar, gün doğumuyla birlikte her gün Gazze'nin Han Yunus bölgesinde bulunan tarlalara yeşil papağan avlamaya gidiyor.

Kuşları yakalamak için balık ağı kullanan Neccar, tuzağın yanına iki yeşil papağan koyuyor ve zaman zaman bu kuşları iple hareket ettiriyor

Filistinli genç, beklediği yeşil papağan geldiğinde ipi çekerek tuzağı kapatıyor.

Kuşları İsrail sınırı yakınında avlıyor

Kuşun üzerine düşen balık ağıyla yakalandığına dikkati çeken Neccar, yakaladığı kuşları kafese alarak ava devam ettiğini, ancak bazı günler eve eli boş döndüğünü dile getirdi.

Neccar, bu iş için her gün İsrail sınırı yakınında bulunan güvenlik çitlerinin 500 metre uzaklığındaki bir tarlaya geldiğini anlattı.

İnsanların yeşil papağanların güzel görüntüsüne ve taklit ederek konuşma yeteneğine ilgi gösterdiğini vurgulayan Neccar, bu kuşların Gazze Şeridi'nde nisandan ekim ayına kadar avlanabildiğini kaydetti.

Bölgedeki işsizlik ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle uzun yıllardır kuş avcılığını meslek olarak yaptığını belirten Neccar, "Bu meslekle dört kişilik aileme bakıyorum, ancak tüm ihtiyaçlarımız karşılanmıyor." diye konuştu.

"İstilacı tür" olarak biliniyor

Gazze'deki İslam Üniversitesi Çevre Bilimleri Bölümü Öğretim Görevlisi Abdulfettah Abdu Rabbuh, Filistin bölgesinde görülen yeşil papağanın türüne ilişkin bilgiler verdi.

Rabbuh, "Yaklaşık 20-30 yıl önce Hindistan'dan ve tropikler bölgelerden göç eden bu kuş türü, başka bölgelere yerleşerek koloniler kurdu." dedi.

Bölgedeki yeşil papağanların bu nedenle "istilacı tür" olarak sınıflandırıldığına dikkati çeken Rabbuh, "Bu kuş türü Avrupa ve Orta Doğu'ya başarıyla göç etti. Bu tür yeşil papağanlar bitkiler, tohumlar ve meyvelerle besleniyor, bu nedenle tarıma zarar veriyor." diye konuştu.

Bu türün çeşitli kuşların yuvalarına saldırdığını da kaydeden Filistinli akademisyen, özellikle ibibik kuşunun yuvalarını hedef aldığının altını çizdi.

Rabbuh, "Bu yeşil papağan, evcilleştirilebilen bir kuş olması ve konuşabilmesi nedeniyle, insanlara ve şehirlere yakın yerlerde yaşamayı tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

İsrail, Afrika, India, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli genç Gazze'de avladığı yeşil papağanları evcilleştirip satarak ailesini geçindiriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistinli genç Gazze'de avladığı yeşil papağanları evcilleştirip satarak ailesini geçindiriyor - Son Dakika
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