İsrail ablukası ve Kovid-19, Gazze'yi felakete sürüklüyor - Son Dakika

İsrail ablukası ve Kovid-19, Gazze'yi felakete sürüklüyor

04.12.2020 11:25
İsrail ablukası ve Kovid-19, Gazze'yi felakete sürüklüyor, System.String[]

İsrail'in yaklaşık 14 yıldır uyguladığı ablukanın yanı sıra tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Gazze Şeridi ekonomik açıdan tükenirken, sağlık açısından da bir felakete sürükleniyor.

İsrail'in yaklaşık 14 yıldır uyguladığı ablukanın yanı sıra tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Gazze Şeridi ekonomik açıdan tükenirken, sağlık açısından da bir felakete sürükleniyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle, abluka altındaki Gazze'de salgın vakaları ciddi şekilde yükseldi. Bu durum yerel ve uluslararası sağlık kurumlarınca bölgede gerçek bir felaketin göstergesi olarak kabul ediliyor.

Günlük vakaların onlu sayılardan yüzlere çıktığı ifade edilirken Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), toplam test sayısındaki aktif enfeksiyon oranının yüzde 23 ile 29 olarak değiştiğini aktarıyor.

Koronavirüs vakalarındaki bu tırmanış, abluka altındaki Gazze'nin daraltılmış coğrafi yapısına göre yüksek nüfus yoğunluğundan kaynaklanıyor.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosunun 2019 yılı sonunda yayımladığı rapora göre, Gazze'de kilometrekareye yaklaşık 5 bin 453 kişi düşüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail tarafından uygulanan ambargonun, bölgede kısıtlı olan ilaç ve tıbbi malzeme nedeniyle sıkıntı yaşayan sağlık sektörünü tükettiğini ve virüsün yayılması riskiyle mücadele ihtimalini baltaladığını aktardı.

"Gazze'de durum kritik"

Gazze'deki ICRC Sözcüsü Suheyr Zekkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nüfusa oranla artan vaka sayılarından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Bölgedeki sağlık sisteminin karşı karşıya kaldığı durumu "kritik" olarak değerlendiren Zekkut, "Gazze'deki kırılgan sağlık sistemi ve hastanelerin bu salgına müdahale etmesine yardımcı olan temel ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği bölgedeki riski artırıyor." dedi.

Zekkut, salgınla mücadele kapsamında gerekli olan sosyal mesafe uygulamasının, Gazze'deki nüfus yoğunluğu sebebiyle bir hayli zor olduğuna işaret etti.

Kızılhaç yetkilisi, salgınla en iyi şekilde mücadele edilebilmesi için Gazze'deki sağlık ve sosyal sektörlere acilen uluslararası destek sağlanması gerektiğini vurguladı.

"Hastaneler dolmak üzere"

Gazze'deki Avrupa Hastanesi Müdürü Yusuf el-Akkad ise Kovid-19 vakalarındaki artışın büyük bir tehlike oluşturduğuna dikkati çekti.

Hastane Müdürü, "Hastanemizdeki yataklı hasta kabul bölümü dolmak üzere. Kısa bir süre sonra yeni Kovid-19 hastalarının tedavisi için yer kalmayacak." diye konuştu.

Avrupa Hastanesi'ndeki tüm Kovid-19 hastalarının sürekli bakım ve kontrole ihtiyaç duyduğunu ifade eden Akkad, ayrıca salgın bölümünde görev yapan 5 doktorun da hastalığa yakalandığı bilgisini paylaştı.

Doktor Akkad, Sağlık Bakanlığının, hastalığı orta şiddette yaşayan vakaların tedavi edilmesi için her hastanede bir bölüm açtığını ancak zor vakaların Avrupa Hastanesi'ne aktarıldığını belirtti.

"Oksijen üretiminde eksiklik yaşanıyor"

Ayrıca oksijen üretim sistemi konusunda Gazze'deki hastanelerde büyük bir eksiklik olduğunu belirten Akkad, "Hastanedeki yoğun bakım bölümlerine doğrudan oksijen pompalayan 5 üretim tesisi var. Bu da kritik durumdaki hastaların ihtiyacını güçlükle karşılıyor." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) daha önceki açıklamasında vaka sayılarının hızla artması sebebiyle Gazze'deki sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunmuştu.

Kovid-19 yasaklarına uyulması için sıkı kontroller yapılıyor

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm de kaydedilen salgın vakalarının tehlikeye işaret ettiğini, Bakanlığın son günlerde bir dizi önlem aldığını dile getirdi.

Emniyet birimlerinin, önleyici tedbirlerin uygulanması kapsamında tüm tesisleri denetlediğini, kuralları ihlal edenlere ceza uygulandığını söyleyen Bezm, şöyle devam etti:

"Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında, 17.00'den sonra dükkan ve işyerleri kapatılıyor. Vatandaşlarımızın maske kullanması ve tüm sağlık kurallarına uyulması için sıkı kontroller devam ediyor."

İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

İsrail'in yaklaşık 14 yıldır uyguladığı bu abluka sebebiyle Gazze Şeridi'nde halk, sağlık, ekonomi, eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle ciddi zorluklar yaşıyor.

Koronavirüs, İsrail, Gazze, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail ablukası ve Kovid-19, Gazze'yi felakete sürüklüyor - Son Dakika


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