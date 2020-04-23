İsrail ablukasına direnen Gazze'deki çiçek yetiştiriciliği Kovid-19'a yenildi - Son Dakika
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İsrail ablukasına direnen Gazze'deki çiçek yetiştiriciliği Kovid-19'a yenildi

6 saat önce

Gazze'de İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukaya direnmeyi başaran kesme çiçek yetiştiricileri, dünya genelinde yayılan, her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan ve birçok ülkenin ekonomisini altüst eden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düştü.

İsrail ablukasına direnen Gazze'deki çiçek yetiştiriciliği Kovid-19'a yenildi, System.String[]

Gazze'de İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukaya direnmeyi başaran kesme çiçek yetiştiricileri, dünya genelinde yayılan, her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan ve birçok ülkenin ekonomisini altüst eden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düştü.

Her yıl bu mevsimde farklı etkinlikler düzenlenmesi dolayısıyla Gazze'deki çiçek yetiştiricileri iş ve satışlarda en yoğun dönemi yaşardı ancak bu yıl Kovid-19 nedeniyle işleri durma noktasına geldi.

Refah kentindeki çiçek yetiştiricilerinden Lebbad Hicazi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle her türlü etkinliğin durması sonucu kendilerinin de işlerinin durma noktasına geldiğini ve büyük maddi zarara uğradıklarını söyledi.

Ailesinin çiçek üretimi yaptıkları fidanlığı kurtaracak bir çare aradığını kaydeden Hicazi, bu fidanlığın, İsrail'in Gazze'ye uzun yıllardır uyguladığı abluka nedeniyle ellerinde kalan tek fidanlık olduğunu belirtti.

Yaşadıkları her türlü zorluğa rağmen babasının çiçek yetiştirdikleri fidanlığı kapatmayı reddettiğini dile getiren Hicazi, Kovid-19 nedeniyle satışların büyük oranda düştüğünü ve zararlarının 150 bin şekeli (yaklaşık 42 bin dolar) geçtiğini söyledi.

Hicazi, fidanlığın; işçi, elektrik, su, ilaç ve gübre gibi günlük masrafının 800 şekeli (yaklaşık 225 dolar) bulduğunu ve satış yapılsa da yapılmasa da bu giderlerin karşılanması gerektiğini dile getirdi.

Milli bayramlar, kutlamalar gibi çeşitli etkinliklerin yapıldığı ve çiçek üretimi ile satışının çok olduğu ilkbahar, yaz mevsimini sabırsızlıkla beklediklerini söyleyen Hicazi, ancak Kovid-19 nedeniyle halihazırda bu beklentilerinin ve umutlarının boşa çıktığını ifade etti.

Çiçek satışının ve fiyatlarının çok düştüğünü, masrafları karşılamadığını belirten Hicazi, okulların kapatılmasının da satışları olumsuz yönde etkilediğine işaret etti.

Şu an çiçek fidanlarını budadıklarını ve satılmayan çiçekleri attıklarını kaydeden Hicazi, durumun bu şekilde devam etmesi halinde önlerinde çiçek ekimi yaptıkları alanı küçültmek ya da işi durdurmak gibi iki zor seçenek kalacağını dile getirdi.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, bugün düzenlediği basın toplantısında, El-Halil kentinde bir sağlık çalışanı ile işgal altındaki Doğu Kudüs'te 5 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 480'e yükseldiğini belirtmişti.

Keyle, virüs tespit edilen kişilerden 144'ünün işgal altındaki Doğu Kudüs'te, 17'sinin Gazze'de, diğerlerinin ise Batı Şeria'da bulunduğunu kaydetmişti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon 500 bin Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. Yaklaşık 14 yıldır abluka altındaki Gazze halkı ekonomi, sağlık ve eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle büyük zorluklar yaşıyor.

Doğu Kudüs, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 03:34 Kaynak: AA

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