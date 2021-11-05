İsrail, acil deprem uyarı sistemi kurdu - Son Dakika

İsrail'de kurulan acil deprem uyarı sistemi, yıkım dalgalarının merkez üssünden yerleşim bölgelerine doğru yayıldığı kritik anda harekete geçiyor ve bölge halkının güvenli yerlere tahliyesine imkan sağlıyor.

120 SİSMOMETRE AĞINDAN OLUŞUYOR

İsrail'de hükümete bütün jeolojik konularda tavsiye vermekle sorumlu kamu kuruluşu GSI, uyarı sistemi ülke genelinde tektonik olarak aktif bölgelerde bulunan büyük jeolojik fayların yakınında kurulmuş 120 sismometre ağından oluştuğunu belirtti.

DEPREMİN YERİ VE ŞİDDETİNİN İLK TESPİTİ BİRKAÇ SANİYE İÇİNDE ELDE EDİLİYOR

Sistem yer hareketlerine dair verileri Kudüs'teki GSI Sismoloji Bölümü komuta ve kontrol merkezine sürekli iletebiliyor. Bir deprem olduğunda, ilk deprem dalgasından elde edilen verilere dayanarak, yerinin ve şiddetinin ilk tespiti birkaç saniye içinde elde edilebilecek. İlk tespite göre deprem dalgalarının öncesinde nüfus alanlarına ulaşan bir uyarı gönderilecek.