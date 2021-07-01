İsrail, açlık grevindeki Filistinli tutuklunun "Filistin hastanesinde tedavi" talebini reddetti - Son Dakika

İsrail, 58 gündür açlık grevindeki Filistinli tutuklu Gazanfer Ebu Atvan'ın tedavi için Filistin hastanesine nakledilme talebini geri çevirdi.

Filistinli Esirler Cemiyetinin yazılı açıklamasında ifadelerine yer verilen Ebu Atvan'ın avukatı Cevad Boulus, Filistinli tutuklunun İsrail hastanesinde tedavi olmayı reddettiğini ve oldukça kritik sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Boulus, İsrail Başsavcılığının Ebu Atvan'ın tedavi olmayı kabul etmediği İsrail'in Kaplan Hastanesinden bir Filistin hastanesine nakledilme talebini reddettiğini ifade etti.

Filistinli Esirler Cemiyetine göre, sağlık raporları incelendiğinde Ebu Atvan'ın ani ölüm, felç ve daha sonra tedavisi mümkün olmayan sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olma ihtimali var.

Ebu Atvan, idari tutukluğunu protesto amaçlı 58 gündür açlık grevi yapıyor.

Kudüs'teki İsrail Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran'da, Ebu Atvan'ın idari tutukluluğunun askıya alınmasına (dondurulmasına) karar vermişti. Filistinli tutuklunun avukatı Boulus, İsrail mahkemesinin kararının Ebu Atvan'ın tutukluluğun son bulduğu anlamına gelmediğini, İsrail istihbaratı ve Hapishaneler İdaresinin "tutuklunun hayati sorumluluğunu reddetmesi" anlamını taşıdığını dile getirmişti.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular

Filistin kaynaklarına göre İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.