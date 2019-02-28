Son Dakika Haberleri: İsrail Adalet Bakanlığı: Başbakan Netanyahu Hakkında 3 Farklı Yolsuzluk Davası Açılacak
BBC

İsrail Adalet Bakanlığı: Başbakan Netanyahu Hakkında 3 Farklı Yolsuzluk Davası Açılacak

1 saat önce

Başsavcılık İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında 3 farklı yolsuzluk soruşturmasından dava açılmasına hükmetti.

İsrail Adalet Bakanlığı: Başbakan Netanyahu Hakkında 3 Farklı Yolsuzluk Davası Açılacak, System.String[]
İsrail Adalet Bakanlığı, Başsavcılığın Başbakan Benjamin Netanyahu'ya 3 farklı yolsuzluk soruşturmasından dava açılmasına hükmettiğini doğruladı.

Yerel medyada Başsavcı Avichai Mandelblit'nin Netanyahu hakkında dolandırıcılık, rüşvet ve görevi suistimal suçlarından dava açmaya karar verdiği öne sürülmüştü.

İktidardaki Netanyahu'nun partisi Likud, başsavcılığı "siyasi zulümle" suçladı.

Netanyahu hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor.

İsrail Başbakanı TSİ 21: 00'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

Netanyahu hakkında üç farklı yolsuzluk soruşturması yürütülüyor.

Bezeq Telecom adlı telekomünikasyon şirketine, şirketin haber sitesi Walla'da kendisi ve eşi hakkında olumlu haberlerin yapılması için birtakım iltimaslarda bulunduğu suçlaması, bunlardan biri.

Netanyahu ve ailesi, finansal ve kişisel yardımları kapsamında 270 bin dolar niteliğinde lüks hediye almakla da suçlanıyor.

Netanyahu seçimlerden sonraki karar duruşmasında mahkemede kendisini savunabilecek.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:09 

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