İsrail: Kariş sahasında doğal gaz üretimi en kısa sürede başlayacak - Son Dakika
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İsrail: Kariş sahasında doğal gaz üretimi en kısa sürede başlayacak

19.09.2022 23:54
İsrail: Kariş sahasında doğal gaz üretimi en kısa sürede başlayacak

İsrail, Akdeniz'de Lübnan ile sınırındaki tartışmalı Kariş sahasından doğal gaz üretiminin "mümkün olan en kısa sürede" başlayacağını duyurdu.

İsrail, Akdeniz'de Lübnan ile sınırındaki tartışmalı Kariş sahasından doğal gaz üretiminin "mümkün olan en kısa sürede" başlayacağını duyurdu.

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in, "Lübnan ile İsrail arasında iki ülke vatandaşlarının çıkarlarına hizmet edecek bir deniz hattı üzerinde anlaşmaya varılmasının mümkün ve gerekli olduğuna inandığı" kaydedildi.

Böyle bir anlaşmanın çok faydalı olacağı ve bölgesel istikrarı artıracağı vurgulanan açıklamada, İsrail hükümetinin sınırın belirlenmesi hususunda ara bulucu konumundaki ABD'li yetkili Amos Hochstein'e "bir anlaşmaya varılması konusundaki ciddi çalışması" için teşekkür edildi.

Açıklamada İsrail ve Lübnan arasında ihtilaflı Kariş sahasından doğal gaz üretiminin "gecikmeksizin mümkün olan en kısa sürede" başlanacağı belirtilerek, bu sahanın Akdeniz'de Lübnan ile deniz sınırı belirleme müzakereleriyle ilgisinin olmayacağı savunuldu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, gün içerisinde yaptığı açıklamada, İsrail ile ABD arabuluculuğunda sürdürülen tartışmalı deniz sınırı anlaşmasının tamamlanması hususunda son aşamaya geldiklerini belirtmişti.

İsrail ile Lübnan arasındaki sınır anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor.

Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu belirtiyor.

İsrail ve Lübnan deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler gözetimi ve ABD arabuluculuğunda dolaylı müzakereler başlamıştı.

Müzakereler, Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası "Kariş"e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, arabulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.

Hochstein, son olarak 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti.

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ise 17 Eylül'deki açıklamasında ülkesi ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırına ilişkin müzakereleri takip ettiklerini, Lübnan'ın taleplerinin karşılanmaması halinde Kariş Doğal Gaz Sahası'nı hedef alacaklarını söylemişti.

YORUMLAR
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Lübnan: İsrail ile deniz sınırı anlaşmasında son aşamaya gelindi Lübnan: İsrail ile deniz sınırı anlaşmasında son aşamaya gelindi Hizbullah lideri Nasrallah, Lübnan-İsrail arasındaki tartışmalı gaz sahasını hedef almakla tehdit etti Hizbullah lideri Nasrallah, Lübnan-İsrail arasındaki tartışmalı gaz sahasını hedef almakla tehdit etti
Kaynak: AA

Akdeniz, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail: Kariş sahasında doğal gaz üretimi en kısa sürede başlayacak - Son Dakika

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