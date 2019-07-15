Son Dakika Haberleri: İsrail alıkoyduğu 10 balıkçı teknesinin kalıntılarını Filistinlilere teslim etti
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İsrail alıkoyduğu 10 balıkçı teknesinin kalıntılarını Filistinlilere teslim etti

6 saat önce

İsrail, yaklaşık 2 yıl önce alıkoyduğu 10 balıkçı teknesi ile 5 motorun kalıntılarını Filistinli balıkçılara teslim etti.

İsrail alıkoyduğu 10 balıkçı teknesinin kalıntılarını Filistinlilere teslim etti, System.String[]
İsrail, yaklaşık 2 yıl önce alıkoyduğu 10 balıkçı teknesi ile 5 motorun kalıntılarını Filistinli balıkçılara teslim etti.
Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, İsrail'in alıkoyduğu 10 motorsuz balıkçı teknesi ile 5 motoru balıkçılara teslim ettiğini söyledi.
Ayyaş, teslim edilen balıkçı tekneleri ile motorlara yaklaşık 2 yıl önce İsrail tarafından el konulduğunu aktardı.
İsrail yaklaşık 2 hafta önce de yıllardır alıkoyduğu balıkçı teknelerinden 20'sini Filistin makamlarına teslim etmişti.
Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.
İsrail askerleri, sınır ihlali yaptıkları iddiasıyla sık sık Filistinli balıkçılara ateş açıyor, gözaltına alıyor veya teknelerine el koyuyor.
Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi geçimini balıkçılıkla sağlıyor.
İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.
Filistin, İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:25 Kaynak: AA
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